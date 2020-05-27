За неделю амурские предприниматели получили в кредит под 0 % больше 90 миллионов

В Благовещенске состоялось заседание областного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики. Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова доложила о реализации федеральных мер поддержки бизнеса на территории региона.

В Амурской области значительно увеличился спрос на получение федеральных мер поддержки, сказала она. Только за прошлую неделю кредитные организации получили 60 новых заявлений от амурских предпринимателей по беспроцентным кредитам для выплаты заработной платы. Всего на сегодняшний день в регионе одобрили уже больше 70 таких заявок.

«Согласно данным мониторинга, за прошедшую неделю амурские отделения банков одобрили дополнительно 34 заявки по кредитам под ноль процентов, прирост по данной программе составил около 96 миллионов рублей. Кроме того, сегодня мы видим увеличение числа заявлений на получение и других федеральных мер поддержки бизнеса», – рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

В частности, сегодня все больше амурчан обращаются в кредитные организации для получения положенной им отсрочки по кредитам. Так, за прошлую неделю банки получили дополнительно 58 таких заявлений.

Кроме того, растет и число обращений от амурских предпринимателей в ФНС России для получения федеральных субсидий. За неделю амурское управление дополнительно приняло больше четырех тысяч заявлений от бизнесменов на получение безвозмездных выплат. В общей сложности амурчане подали заявок на сумму в 134 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.