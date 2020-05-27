Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:38 2

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения
Фото: pixabay.com

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, одной из основных причин высокого показателя является не только пандемия коронавируса COVID-19, но и алкоголь.

«За три месяца, январь-март, в России в 2019 году умерло трудоспособного населения 36 тысяч 584, а в 2020 году — 37 тысяч 346. (…) Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит. Да, увеличение есть, на то разные причины»,— сказал Брюн.

Также он отметил повышение показателя в Москве: 11 846 тысяч человек в апреле 2020 года против чуть более 10 тысяч в апреле прошлого года. «Следует понять причины такого (...) довольно значительного роста смертности (…) Наркологические проблемы в данном случае выходят на одно из первых мест в смертности, влияет не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем»,— уточнил он.

Представитель Минздрава добавил, что в среднем смертность в России от отравления алкоголем составляет 5-6 тысяч человек в год. При этом, по его словам, смертность, «ассоциированная со злоупотреблением алкоголя», в разы выше, пишет «Ъ».

Просмотров всего: 394

#жизнь

распечатать


Общество 22

В Благовещенске решили сохранить одуванчики и отложили скашивание травы
В России и мире

Преданная собака несколько месяцев ждала хозяина, умершего от коронавируса
Общество 26

В Благовещенске на одной из улиц провалилась плитка, положенная в мороз (фото)
Общество 1

Труженикам тыла в Селемджинском районе ремонтируют дома
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • одна из....

    одна из....
    38 минут назад

    37 тысяч 346 умерло трудоспособного за три месяца...отнять 3 968 от ковида..а теперь внимание знатоки, вопрос.........

  • амурская алена

    амурская алена
    30 минут назад

    ответ--33 тыс.умерло от хронических сопутствующих заболеваний....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь