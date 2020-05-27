В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, одной из основных причин высокого показателя является не только пандемия коронавируса COVID-19, но и алкоголь.

«За три месяца, январь-март, в России в 2019 году умерло трудоспособного населения 36 тысяч 584, а в 2020 году — 37 тысяч 346. (…) Чуть меньше, чем на тысячу, увеличилось количество смертей. Никакой катастрофы не происходит. Да, увеличение есть, на то разные причины»,— сказал Брюн.

Также он отметил повышение показателя в Москве: 11 846 тысяч человек в апреле 2020 года против чуть более 10 тысяч в апреле прошлого года. «Следует понять причины такого (...) довольно значительного роста смертности (…) Наркологические проблемы в данном случае выходят на одно из первых мест в смертности, влияет не только вирусная нагрузка, но и злоупотребление алкоголем»,— уточнил он.

Представитель Минздрава добавил, что в среднем смертность в России от отравления алкоголем составляет 5-6 тысяч человек в год. При этом, по его словам, смертность, «ассоциированная со злоупотреблением алкоголя», в разы выше, пишет «Ъ».