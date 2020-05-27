В Приамурье снова пришла африканская чума свиней

ДНК вируса АЧС выделена в пробах биологического материала, отобранного от павших домашних свиней, которые содержались в одном из личных подсобных хозяйств. Данные получены в результате исследований, проведенных областной ветлабораторией.

Региональное управление Россельхозназора на основании информации, поступившей из амурского ветуправления, подготовило решение о проведении отчуждения животных в эпизоотическом очаге АЧС и первой угрожаемой зоне, территория распространения которой будет определена постановлением губернатора Приамурья.

На основании этого же документа на территории эпизоотического очага АЧС, а также первой и второй угрожаемых зон будет установлен карантин, включающий спектр различных ограничительных мероприятий.

По предварительной информации численность поголовья, подлежащего уничтожению в очаге и первой угрожаемой зоне составляет 124 головы, количество павших животных – 21 голова.

В 2019 году на территории Амурской области фиксировалось 50 очагов этой высоко заразной инфекционной болезни. Ущерб, понесенный Приамурьем в ходе ее ликвидации, превысил 180 миллионов рублей, было уничтожено более 16 тысяч голов свиней.

Для предотвращения аналогичной ситуации, в числе ряда мер, в Приамурье установлен и действует запрет на комплектование хозяйств, расположенных на территориях бывших очагов, а также угрожаемых зон по АЧС, поголовьем свиней до истечения сроков предусмотренных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года № 213.

Соблюдение запрета отслеживается управлением Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства. Факты выявленных нарушений фиксируются, виновные привлекаются к ответственности, а животные изымаются и уничтожаются без выплаты компенсации.

Так, в первой половине мая текущего года в Приамурье уничтожено 10 голов свиней в четырех хозяйствах, расположенных в бывшем очаге и первой угрожаемой зоне по АЧС.

Для минимизации рисков амурчанам, занимающимся животноводством, необходимо строго соблюдать правила содержания, кормления и убоя сельскохозяйственных животных. В их числе: запрет на использования в корм свиньям пищевых отходов, не прошедших термическую обработку; использование и последующая дезинфекция отдельной одежды и обуви для кормления, поения и ухода за свиньями; исключение их контакта с другими животными и посторонними лицами; приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства только после их ветеринарного осмотра; убой животных на сертифицированном убойном пункте, с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил.