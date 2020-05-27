В Приамурье снова пришла африканская чума свиней
Очаг африканской чумы свиней зафиксирован на территории села Иннокентьевка Архаринского района. Диагноз АЧС установлен 26 мая на основании протоколов лабораторных испытаний.
ДНК вируса АЧС выделена в пробах биологического материала, отобранного от павших домашних свиней, которые содержались в одном из личных подсобных хозяйств. Данные получены в результате исследований, проведенных областной ветлабораторией.
Региональное управление Россельхозназора на основании информации, поступившей из амурского ветуправления, подготовило решение о проведении отчуждения животных в эпизоотическом очаге АЧС и первой угрожаемой зоне, территория распространения которой будет определена постановлением губернатора Приамурья.
На основании этого же документа на территории эпизоотического очага АЧС, а также первой и второй угрожаемых зон будет установлен карантин, включающий спектр различных ограничительных мероприятий.
По предварительной информации численность поголовья, подлежащего уничтожению в очаге и первой угрожаемой зоне составляет 124 головы, количество павших животных – 21 голова.
В 2019 году на территории Амурской области фиксировалось 50 очагов этой высоко заразной инфекционной болезни. Ущерб, понесенный Приамурьем в ходе ее ликвидации, превысил 180 миллионов рублей, было уничтожено более 16 тысяч голов свиней.
Для предотвращения аналогичной ситуации, в числе ряда мер, в Приамурье установлен и действует запрет на комплектование хозяйств, расположенных на территориях бывших очагов, а также угрожаемых зон по АЧС, поголовьем свиней до истечения сроков предусмотренных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года № 213.
Соблюдение запрета отслеживается управлением Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства. Факты выявленных нарушений фиксируются, виновные привлекаются к ответственности, а животные изымаются и уничтожаются без выплаты компенсации.
Так, в первой половине мая текущего года в Приамурье уничтожено 10 голов свиней в четырех хозяйствах, расположенных в бывшем очаге и первой угрожаемой зоне по АЧС.
Для минимизации рисков амурчанам, занимающимся животноводством, необходимо строго соблюдать правила содержания, кормления и убоя сельскохозяйственных животных. В их числе: запрет на использования в корм свиньям пищевых отходов, не прошедших термическую обработку; использование и последующая дезинфекция отдельной одежды и обуви для кормления, поения и ухода за свиньями; исключение их контакта с другими животными и посторонними лицами; приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы своего хозяйства только после их ветеринарного осмотра; убой животных на сертифицированном убойном пункте, с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил.
Просмотров всего: 1128
#животные #происшествия #чума свиней