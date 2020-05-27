Названы условия открытия фитнес-клубов после режима самоизоляции

Роспотребнадзор назвал условия, на которых могут начать работу после снятия режима самоизоляции фитнес-студии и спортивные клубы. Основные положения идентичны с теми, что прописаны для непродовольственных ритейлеров, общепита, бань и саун.

Все они должны проводить регулярную уборку с использованием дезинфицирующих средств, мерить сотрудникам температуру перед началом работы, персонал должен носить маски, а между посетителями должна соблюдаться социальная дистанция. Но самая главная победа участников фитнес-индустрии — Роспотребнадзор разрешил работу бассейнов.

Фитнес-клубы и спортивные залы смогут начать работать после пандемии при соблюдении ряда условий. Перед открытием заведений ежедневно должна проводиться генеральная уборка, проверяться температура каждого сотрудника, а заболевший ОРВИ не допускается в клуб. Такая информация содержится в опубликованных 26 мая методических рекомендация Роспотребнадзора, сообщает «Коммерсант».

Посетители перед входом должны обрабатывать руки антисептиками, а те, кто не имеет абонемента на посещение или не является сотрудником клуба, не имеют права находиться в фитнес-студии или спортивном зале.

После снятия карантинных мер посещать фитнес-клубы и спортзалы россияне смогут теперь только по предварительной записи. При этом, если судить по рекомендациям Роспотребнадзора, не запрещаются массовые тренировки, но при условии, что между тренирующими будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Однако в документе есть одна оговорка, подразумевающая, что операторы клубов должны будут четко следить за тем, чтобы в зале не было одномоментно много посетителей.

Предварительная запись в клуб осуществляется из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя. Дважды в день необходимо проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств всего помещения и каждые два часа — туалетов, спортинвентаря и лежаков. Фитнес-студии и спортзалы могут открыться только при наличии пятидневного запаса средств индивидуальной защиты. Сотрудники обязаны будут менять медицинские маски каждые два-три часа, а также быть в перчатках.

Самый важный момент в опубликованных рекомендациях — работа бассейнов в фитнес-клубах и спортивных центрах. Исходно санитарные врачи предлагали запретить их работу на неопределенное время, что вызвало негативную реакцию, в частности, со стороны операторов фитнес-индустрии. Теперь разрешается открывать бассейны, но при условии сокращения кабинок в раздевалках, чтобы обеспечить социальную дистанцию между посетителями. При этом можно проводить групповые занятия аэробикой из расчета один человек на 5 квадратных метра площади зеркала воды в бассейне.

В АОФИ уточнили «Ъ», что власти регионов совместно с представителями ассоциации на местах вырабатывают сроки и форматы открытия фитнес-студий в каждом субъекте РФ. За последние две недели, добавили в АОФИ, уже разрешили открыть фитнес-клубы и спортзалы в Татарстане, Кировской области и на Сахалине.