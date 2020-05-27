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сегодня, 16:01 7

Шумный ремонт стоил амурчанину черепно-мозговой травмы

Шумный ремонт стоил амурчанину черепно-мозговой травмы
Фото: pixabay.com

Вступил в силу приговор суда, вынесенный по уголовному делу 59-летнего жителя Белогорска. Мужчину осудили за тяжкое преступление: он причинил тяжкий вред здоровью соседа.

Установлено, что в феврале 2019 года амурчанин вступил в конфликт с соседом по поводу того, что тот в вечернее время проводил шумные ремонтные работы в подъезде дома. В ходе ссоры мужчины оскорбляли друг друга, после чего амурчанин выпустил в соседа струю газа из баллончика, затем поднял с пола молоток и несколько раз ударил оппонента. В результате сосед получил открытую черепно-мозговую травму с повреждениями лобной кости и твердой мозговой оболочки.

4 марта 2020 года суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный и его защитник не согласились с этим решением, в апелляционных жалобах они просили об отмене приговора. Амурский областной суд, рассмотрев жалобы, оставил их без удовлетворения, а приговор – без изменения, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #происшествия #суды

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Комментарии
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  • ПаВ134679

    ПаВ134679
    1 час назад

    Поправочка: черепная травма. Раз позно вечером грохотал, значит мозга там не было... ИМХО

  • ay

    ay
    1 час назад

    За тяжкий вред три года? А чё так мало? 8 нарисовали бы.

  • OT

    OT
    52 минуты назад

    Молотком по голове? Обоим повезло. Чисто случайно сила удара оказалась не смертельной. Специально рассчитать силу удара молотком тоже сложно.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    48 минут назад

    ПаВ134679

    Поправочка: черепная травма. Раз позно вечером грохотал, значит мозга там не было... ИМХО



    Где в статье написано ПОЗНО вечером?

    До 23 кажись можно ремонтировать? - в чём проблемы.

    А крест с балончиком теперь 3 года будет слушать тишину, а потом до и после выхода на пенсию сидеть и теребонькать дома. т.к. судимость.

  • Noir

    Noir
    33 минуты назад

    Папа Римский

    ПаВ134679

    Поправочка: черепная травма. Раз позно вечером грохотал, значит мозга там не было... ИМХО



    Где в статье написано ПОЗНО вечером?

    До 23 кажись можно ремонтировать? - в чём проблемы.

    А крест с балончиком теперь 3 года будет слушать тишину, а потом до и после выхода на пенсию сидеть и теребонькать дома. т.к. судимость.



    Для Благовещенска

    Будние дни: с 22:00 до 7:00

    Выходные дни: с 22:00 до 9:00

    а так же с 13.00 до 15.00 ежедневно.

  • dance

    dance
    32 минуты назад

    Папа Римский

    ПаВ134679

    Поправочка: черепная травма. Раз позно вечером грохотал, значит мозга там не было... ИМХО



    Где в статье написано ПОЗНО вечером?

    До 23 кажись можно ремонтировать? - в чём проблемы.

    А крест с балончиком теперь 3 года будет слушать тишину, а потом до и после выхода на пенсию сидеть и теребонькать дома. т.к. судимость.



    вот именно, что кажись. А по закону - с 22 часов до 7 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно), с 22 часов до 9 часов в выходные дни (суббота, воскресенье) и в установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни соблюдение тишины обязательно. Внимательно читаем Закон Амурской области об административной ответственности.

  • dance

    dance
    29 минут назад

    Noir

    Папа Римский

    ПаВ134679

    Поправочка: черепная травма. Раз позно вечером грохотал, значит мозга там не было... ИМХО



    Где в статье написано ПОЗНО вечером?

    До 23 кажись можно ремонтировать? - в чём проблемы.

    А крест с балончиком теперь 3 года будет слушать тишину, а потом до и после выхода на пенсию сидеть и теребонькать дома. т.к. судимость.



    Нельзя шуметь промежуток между 21.00 и 8.00 в будние дни. , в выходные и праздники тишина должна обеспечиваться с 22.00 до 10.00. а так же с 13.00 до 15.00 ежедневно.



    неверная информация. Каждый субъект РФ самостоятельно устанавливает "тихий час".

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