Шумный ремонт стоил амурчанину черепно-мозговой травмы

Вступил в силу приговор суда, вынесенный по уголовному делу 59-летнего жителя Белогорска. Мужчину осудили за тяжкое преступление: он причинил тяжкий вред здоровью соседа.

Установлено, что в феврале 2019 года амурчанин вступил в конфликт с соседом по поводу того, что тот в вечернее время проводил шумные ремонтные работы в подъезде дома. В ходе ссоры мужчины оскорбляли друг друга, после чего амурчанин выпустил в соседа струю газа из баллончика, затем поднял с пола молоток и несколько раз ударил оппонента. В результате сосед получил открытую черепно-мозговую травму с повреждениями лобной кости и твердой мозговой оболочки.

4 марта 2020 года суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный и его защитник не согласились с этим решением, в апелляционных жалобах они просили об отмене приговора. Амурский областной суд, рассмотрев жалобы, оставил их без удовлетворения, а приговор – без изменения, сообщает прокуратура Амурской области.