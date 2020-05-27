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сегодня, 17:00 0

В Белогорске мужчина сорвал с шеи незнакомца золотую цепочку

В Белогорске мужчина сорвал с шеи незнакомца золотую цепочку
Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции в Белогорске поступило сообщение от местного жителя о совершении грабежа. Потерпевший пояснил, что к нему подошёл незнакомец и попросил закурить. Во время передачи сигареты злоумышленник сдёрнул золотую цепочку с шеи потерпевшего и скрылся.

Преступление произошло вечером в одном из дворов Белогорска. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции опросили свидетелей произошедшего, с помощью которых по прозвищу установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения.

Сыщики проверили все места его возможного появления. В результате проведённых мероприятий злоумышленника задержали. Выяснилось, что золотую цепочку он сдал в ломбард. Похищенное изделие полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ. В отношении его фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно действующему законодательству грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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#Белогорск #происшествия

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