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сегодня, 14:56 4

Жительница Архары перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Жительница Архары перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Амурчанка, пытаясь продать дом, стала очередной жертвой дистанционного мошенничества. Она выполнила инструкции по телефону со своей банковской картой и лишилась крупной суммы денег.

В дежурную часть отдела полиции по Архаринскому району поступило заявление от местной жительницы 1977 года рождения по поводу совершения в отношении нее мошеннических действий.

Амурчанка пояснила, что разместила в сети Интернет объявление о продаже дома. Ей позвонила женщина, которая сообщила, что готова приобрести жилье и перевести задаток при условии снятия объявления с сайта. «Покупатель» попросила хозяйку недвижимости пройти к ближайшему банкомату для зачисления на ее счет задатка.

В дальнейшем у банкомата с амурчанкой общался мужчина, который со слов звонившей был более компетентен в переводах. Под его диктовку женщина выполнила ряд операций со своей банковской картой. В итоге с ее счета списалось 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению, сообщает сайт Амурского управления МВД.

В полиции сообщают, что органами внутренних дел проводится большая профилактическая работа по предупреждению дистанционных мошенничеств. Однако призывы не доверять незнакомым людям и не совершать по их команде действий с банковской картой, к сожалению, нередко остаются не услышанными.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    а как быть, когда злоумышленники, зная, что на счету/вкладе есть хорошая сумма делают дубликат сим-карты, потом устанавливают банковское приложение и снимают все со счета/вклада, да еще и кредиты берут (десятки таких обращений на сайте https://www.banki.ru/). Кому интересно - можете почитать. И банки даже в таком случае не аннулируют кредиты и не возвращают украденные деньги.

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    одной дурой меньше

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Не смогла дать отпор

    Она просто не банковский работник

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    ОЧЕРЕДНАЯ СТРАШИЛКА ОТ АИ...

    покажите мне хоть одного человека в наше время который пойдет в банкомат для получения задатка!?! или перевод невозможно получить если ты не рядом с банкоматом? лапша на уши...

    не верю в существование таких людей!

    если это не так, АИ подкрепите свои слова какими-нибудь пруфами.

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