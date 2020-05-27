Жительница Архары перевела мошенникам 150 тысяч рублей

Амурчанка, пытаясь продать дом, стала очередной жертвой дистанционного мошенничества. Она выполнила инструкции по телефону со своей банковской картой и лишилась крупной суммы денег.

В дежурную часть отдела полиции по Архаринскому району поступило заявление от местной жительницы 1977 года рождения по поводу совершения в отношении нее мошеннических действий.

Амурчанка пояснила, что разместила в сети Интернет объявление о продаже дома. Ей позвонила женщина, которая сообщила, что готова приобрести жилье и перевести задаток при условии снятия объявления с сайта. «Покупатель» попросила хозяйку недвижимости пройти к ближайшему банкомату для зачисления на ее счет задатка.

В дальнейшем у банкомата с амурчанкой общался мужчина, который со слов звонившей был более компетентен в переводах. Под его диктовку женщина выполнила ряд операций со своей банковской картой. В итоге с ее счета списалось 150 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению, сообщает сайт Амурского управления МВД.

В полиции сообщают, что органами внутренних дел проводится большая профилактическая работа по предупреждению дистанционных мошенничеств. Однако призывы не доверять незнакомым людям и не совершать по их команде действий с банковской картой, к сожалению, нередко остаются не услышанными.