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сегодня, 14:47 0

Знаменитости определяют, на каких животных они похожи

Знаменитости определяют, на каких животных они похожи
Фото: instagram.com/buzova86/?hl=ru

Пользователей Инстаграма покорил новый флешмоб. С помощью приложения Gradient они определяют, на каких животных больше всего похожи.

Мимо не прошли и знаменитости, многие выложили у себя фотографии, которые подобрало приложение. В флешмобе приняли участие Ольга Бузова, Наталья Рудова, Михаил Галустян, Ксения Бородина, Анна Седокова и многие другие.

Ранее звезды массово публиковали фотографии себя в старости. Они их выкладывали у себя в социальных сетях.

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#шоу-бизнес #юмор

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