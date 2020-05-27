Знаменитости определяют, на каких животных они похожи

Пользователей Инстаграма покорил новый флешмоб. С помощью приложения Gradient они определяют, на каких животных больше всего похожи.

Мимо не прошли и знаменитости, многие выложили у себя фотографии, которые подобрало приложение. В флешмобе приняли участие Ольга Бузова, Наталья Рудова, Михаил Галустян, Ксения Бородина, Анна Седокова и многие другие.

Ранее звезды массово публиковали фотографии себя в старости. Они их выкладывали у себя в социальных сетях.