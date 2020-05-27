Амурчанка лишилась свободы из-за смертельного ДТП

В Свободном суд приговорил 31-летнюю горожанку к реальному лишению свободы. Она, управляя автомобилем подшофе, совершила смертельное ДТП.

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль своего автомобиля и, обгоняя другое транспортное средство, не справилась с управлением и въехала в дерево. Пассажир, находившийся с ней в машине, скончался от полученных травм.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанке 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили права управления транспортными средствами на 2 года и 9 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.