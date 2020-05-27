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Амурчанка лишилась свободы из-за смертельного ДТП

Амурчанка лишилась свободы из-за смертельного ДТП
Фото: pixabay.com

В Свободном суд приговорил 31-летнюю горожанку к реальному лишению свободы. Она, управляя автомобилем подшофе, совершила смертельное ДТП.

Установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль своего автомобиля и, обгоняя другое транспортное средство, не справилась с управлением и въехала в дерево. Пассажир, находившийся с ней в машине, скончался от полученных травм.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанке 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ее также лишили права управления транспортными средствами на 2 года и 9 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ДТП #происшествия #Свободный #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Чем думают пассажиры, когда садятся в автомобиль к пьяному и водителю?

  • Pooss

    Pooss
    1 час назад

    Я думаю и пассажир тоже был в таком же состоянии.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Мало дали и права надо пожизненно у этой куры отобрать!

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    ЛайКа

    Мало дали и права надо пожизненно у этой куры отобрать!



    Какая вы кровожадная.

    Пассажир поди не слепой был и понимал, что водитель бухой. Что он должен был сделать - в машину не садится и звонить в полицию, если машина с бухим водителем тронулась с места.

    Он это проигнорил, значит являлся соучастником. Получил чё хотел.

    А права - да, отобрать можно.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Папа Римский

    Какая вы кровожадная.



    Не особо. Пятёру бы точно влепила, а то и поболее

    Считаю алконавта за рулём = потенциальный убийца



    Пассажир поди не слепой был и понимал, что водитель бухой. Что он должен был сделать - в машину не садится и звонить в полицию, если машина с бухим водителем тронулась с места.

    Он это проигнорил, значит являлся соучастником. Получил чё хотел.



    Мог и не понять сразу, а потом что на ходу выскакивать?!

    Но жизнь уже не вернёшь



    А права - да, отобрать можно.

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