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сегодня, 14:28 0

В Благовещенске решили сохранить одуванчики и отложили скашивание травы

В Благовещенске решили сохранить одуванчики и отложили скашивание травы
Фото: pixabay.com

В Благовещенске городские газоны покрылись ярким ковром одуванчиков. Чтобы сохранить эту природную красоту, первый заместитель мэра города Олег Имаммев поручил сдвинуть сроки скашивания травы на неделю. За это время одуванчики в основном отцветут.

Тем временем бригады ГСТК высаживают в городе цветочную рассаду. До середины июня клумбы украсят рудбекия, тагетис, петуния, плющ, папоротник, портулак, иризиния, хлорофитум – всего около 15 видов цветочных культур. Общая площадь цветников составит примерно 7 тысяч квадратных метров.

Работы уже проведены в сквере у Центра эстетического воспитания детей, на площади Победы, в сквере за зданием правительства Амурской области. 27 мая специалисты оформляют цветники на городской набережной в районе бронекатера, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#жизнь

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