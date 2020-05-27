Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 1

В Благовещенске на сутки запретят продавать алкоголь

В Благовещенске на сутки запретят продавать алкоголь
Фото: pixabay.com

В Благовещенске 1 июня, в Международный день защиты детей, введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Ограничения коснутся всех городских объектов торговли. Запрет вводится в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 закона Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 301

#закон #праздники

распечатать


Общество

В Благовещенске в День пограничника пройдут концерты во дворах ветеранов
Общество 1

Благовещенцев приглашают читать стихи о городе и рисовать любимые улицы
Культура 11

Благовещенск 2 июня отметит День города

Общество 1

55 амурских студентов получат стипендию имени Муравьева-Амурского
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    10 минут назад

    младенцам нельзя пить крепкий алкоголь

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь