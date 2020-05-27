В Благовещенске на сутки запретят продавать алкоголь

В Благовещенске 1 июня, в Международный день защиты детей, введут запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Ограничения коснутся всех городских объектов торговли. Запрет вводится в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 закона Амурской области от 25.09.2014 № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Любовь Чуприна