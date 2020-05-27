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Свободнеский суд вынес приговор вору, который заснул на месте преступления

Свободнеский суд вынес приговор вору, который заснул на месте преступления
Фото: pixabay.com

Свободненский городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему гражданину, попытавшемуся похитить телевизор, но заснувшего в чужой квартире. Комичная история обойдется осужденному двухлетним заключением в колонии строгого режима.

В судебном заседании было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, монтировкой сорвал с гаража навесной замок и прошел внутрь. Оттуда похититель вынес на улицу имущество на общую сумму 4 940 рублей. После этого вор через окно проник в дом на улице Кривой. Злоумышленник взял телевизор и хотел вынести из квартиры, однако не сумел справиться с алкогольным опьянением и уснул на диване, где его обнаружила хозяйка.

Подсудимый признал себя виновным в совершении преступлений и добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Свободненский городской суд признал свободненца в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище) и по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушении на кражу с незаконным проникновением в жилище).

При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого, который ранее был судим, и назначил ему наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #Свободный #суды

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Комментарии
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  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    5 минут назад

    Улица кривая привела кривой дорожкой на нары

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