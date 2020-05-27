Путепровод в Свободном начнут строить в июле

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Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию путепровода через Транссибирскую магистраль в Свободном получат в июне. С июля начнется его реализация. Ввод объекта запланирован на 2021 год.

Автомобильный путепровод соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7 806 километре, сообщает пресс-служба амурского минтранса. Он обрушился в октябре 2018 года.

Вопрос строительства и ремонта мостов и путепроводов обсудили на заседании правительства. До 2024 года в Амурской области планируется отремонтировать 75 мостовых сооружений. Для формирования пятого федерального проекта в рамках «БКАД» министерством транспорта и дорожного хозяйства области подготовлен проект программы «Мосты и путепроводы» и представлен в правительство Российской Федерации на согласование.

Проектом распределения средств из федерального бюджета Амурской области на период 2022 – 2024 годы предусматривается финансирование в размере 3,5 миллиардов рублей. Рассмотрев решение, правительством области направлено в Российскую ассоциацию территориальных органов управления автомобильными дорогами предложение об увеличении финансирования из федерального бюджета на приведение искусственных сооружений в нормативное состояние, до 7,2 миллиарда рублей.

При достаточном объеме федерального финансирования планируется до 2024 года отремонтировать 64 моста на региональных автомобильных дорогах и 11 сооружений находящихся на муниципальной дорожной сети.

Всего на территории региона расположено 1 062 моста. По результатам проведенных обследований, в том числе инструментальных, 208 мостовых сооружений регионального статуса и 196 объектов муниципальной дорожной инфраструктуры требуют проведения ремонтных работ. На данных объектах установлены ограничивающие и запрещающие дорожные знаки, устроены объезды. Ремонт 144 мостов на региональной сети и 185 муниципальных объектов планируется выполнить до 2035 года.

На реконструкцию 8 мостовых переходов проектно-сметная документация готова, до конца года будет подготовлена ПСД на реконструкцию еще 8 мостов, в 2020 году планируется начать проектирование реконструкции еще 10 объектов с завершением проектирования в 2021 году.

Кроме того, минтрансом области подготовлен перечень из 10 путепроводов для включения в программу Росавтодора «Мосты и путепроводы». Для строительства новых путепроводов необходимо финансирование в размере 12,763 миллиарда рублей.

Один из них – путепровод через Транссибирскую магистраль в Свободном. Ориентировочный объем финансирования – 1,4 миллиарда. Источник финансирования – иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на условиях 10 % софинансирования, которое обеспечивается за счет бюджета Свободного.

Август 2020 года – срок получения положительного заключения по проектно-сметной документации на путепровод в Новобурейском, декабрь – в Завитинске и Серышеве. В разработке еще 6 путепроводов, сообщает областное правительство.