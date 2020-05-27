В этом году накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13 %

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13 %. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек, информирует пресс-служба Пенсионного фонда России.

«Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13 %. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3 %). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Повышение также предусмотрено для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. В настоящее время такую пенсию получают 32 тысячи пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99 %, передает ТАСС.

«Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 миллиарда рублей, из которых 1,53 миллиарда рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 миллиона рублей – на повышение выплат участникам программы софинансирования пенсии», – отмечается в сообщении.

В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты участникам программы – 1 705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, мужчинам – с 60 лет, женщинам – с 55 лет или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.