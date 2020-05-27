Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 28 мая

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28 мая ночью в Амурской области осадков не ожидается. В утренние часы местами сгустится туман. Ветер с юго-запада будет слабым. Температура воздуха составит плюс 8...13, по северу местами – плюс 1...6.

Днём на северо-западе Амурской области, в Тындинском и Сковородинском районах, пройдут дожди и грозы. Ветер с юго-запада, юга подует с умеренной скоростью, в порывах – до 14 метров в секунду. Температура по области поднимется до 25...30, в отдельных районах севера – до 15...20 градусов тепла.

В Благовещенске без осадков. Ветер южный, юго-западный 3-8, днём – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 10...12, днем – 28...30 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.