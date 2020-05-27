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Ремонт улицы Нагорной в Благовещенске завершат 7-8 июня

Ремонт улицы Нагорной в Благовещенске завершат 7-8 июня

На улице Нагорной в Благовещенске завершается ремонт объездной дороги. Отсыпка щебеночной смесью проезжей части началась 22 мая, к 7-8 июня подрядчик планирует завершить объект. Однако затянувшиеся работы вызывают нарекания некоторых жителей.

С жалобами на незавершенный ремонт благовещенской грунтовки в Амур.инфо обратилась жительница частного сектора на Нагорной. Женщина жалуется, что дорога не выдерживает новой нагрузки.

Улицу Нагорную решили сделать альтернативной для проезда в центральную часть Благовещенска, чтобы разгрузить улицы Мухина и Калинина. Проезд обещали привести в порядок до начала ремонта улицы Калинина.

Как сообщало Амур.инфо, самый трудоемкий этап уже пройден: завершено расширение проезжей части на всем ее протяжении. Осталось выполнить работы по устройству покрытия переходного типа из щебеночно-песчаной смеси и обустроить водоотведение на данном участке.

Объездной путь, помимо возможности для жителей отдаленных районов Благовещенска добраться в центр, осложнил жизнь тех, чьи дома находятся вблизи грунтовки. Ровного полотна после прохода грейдером хватает лишь на несколько дней. Ямами и колдобинами дорога покрывается сразу после дождя, а в хорошую погоду на улице невозможно дышать из-за постоянной пыли. Как рассказывает жительница частного сектора на Нагорной, ее сосед регулярно поливает дорогу, он даже заказывает водовозку, но это не слишком помогает.

В ситуации есть и плюсы: большую часть дороги расширили и отсыпали. Как отметила жительница Нагорной, теперь на многих участках могут разъехаться два автомобиля. Но она переживает, что, пока будут ремонтировать путепровод на Загородной, участок дороги у ее дома окончательно придет в негодность.

«По Нагорной отсыпка щебеночной смесью началась в пятницу и продолжается до сих пор, – сообщили в администрации Благовещенска. – Ориентировочно завершение этого вида работ подрядчик планирует 7–8 июня».

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#городская власть #дороги

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    23 минуты назад

    когда нибудь там уложат асфальт и будет хорошо. Однозначно сейчас станет лучше! В городе тоже полно улиц, где жители много этажных домов дышат пылью от грунтовых дорог и живут как то.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    22 минуты назад

    А вот этому соседу надо выписать штраф за порчу дороги, заливает её в грязь и возле его дома всё в ямах.

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