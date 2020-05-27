Для амурчан, потерявших работу из-за пандемии, организуют общественные работы

В Благовещенске состоялось заседание штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области. В его рамках обсудили работу по трудоустройству граждан в условиях пандемии по открытым вакансиям. А также – организацию общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших работу из-за пандемии.

Как рассказала начальник амурского управления занятости Елена Дуленова, общественные работы сегодня являются одной из эффективных мер поддержки граждан.

Для организации данного вида занятости в регионе постановлением правительства Амурской области принято решение о субсидировании работодателям, которые открывают дополнительные вакансии, заработной платы участников общественных работ. На эти цели в Приамурье выделено порядка 29 миллионов рублей.

Работа по устройству граждан на общественные работы активно ведется. На сегодняшний день к общественным работам приступили 248 человек в 12 организациях. Кроме того, по информации амурского управления занятости, с 1 июня к общественным работам приступят еще 130 человек в 17 организациях региона.

Как отметила Елена Дуленова, несмотря на проводимые в области противоэпидемиологические мероприятия, с работодателями на территории региона налажено четкое взаимодействие по подаче вакансий и трудоустройству граждан. Всего амурчанам сегодня доступно 32 тысячи вакансий. Трудоустроено в регионе с 1 марта текущего года 1 720 человек, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.