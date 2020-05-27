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сегодня, 13:29 4

Для амурчан, потерявших работу из-за пандемии, организуют общественные работы

Для амурчан, потерявших работу из-за пандемии, организуют общественные работы
Фото: pixabay.com

В Благовещенске состоялось заседание штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области. В его рамках обсудили работу по трудоустройству граждан в условиях пандемии по открытым вакансиям. А также – организацию общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших работу из-за пандемии.

Как рассказала начальник амурского управления занятости Елена Дуленова, общественные работы сегодня являются одной из эффективных мер поддержки граждан.

Для организации данного вида занятости в регионе постановлением правительства Амурской области принято решение о субсидировании работодателям, которые открывают дополнительные вакансии, заработной платы участников общественных работ. На эти цели в Приамурье выделено порядка 29 миллионов рублей.

Работа по устройству граждан на общественные работы активно ведется. На сегодняшний день к общественным работам приступили 248 человек в 12 организациях. Кроме того, по информации амурского управления занятости, с 1 июня к общественным работам приступят еще 130 человек в 17 организациях региона.

Как отметила Елена Дуленова, несмотря на проводимые в области противоэпидемиологические мероприятия, с работодателями на территории региона налажено четкое взаимодействие по подаче вакансий и трудоустройству граждан. Всего амурчанам сегодня доступно 32 тысячи вакансий. Трудоустроено в регионе с 1 марта текущего года 1 720 человек, пишет пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#коронавирус #работа

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Комментарии
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  • 111paxa111

    111paxa111
    36 минут назад

    за МРОТ в 12000? Узбеки уже за 30000 не хотят работать, говорят мало

  • Scoville

    Scoville
    19 минут назад

    111paxa111за МРОТ в 12000? Узбеки уже за 30000 не хотят работать, говорят мало


    Забота о благосостоянии Россиян она такая. 20 лет заботы.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    16 минут назад

    0 рублей и сосать лапу, или 12 000 рублей за работу? Хмм... Трудный выбор для тунеядцев и лентяев.

  • Демидыч

    Демидыч
    12 минут назад

    виды предложенных работ напишите

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