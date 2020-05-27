Старейший дом села Садовое станет героем мультфильма

Библиотека села Садовое купила мультстудию с профессиональной камерой, световым планшетом и другим оборудованием на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Технику для проекта «Мульти-пульти» привезут из Новосибирска в июне.

В планах библиотеки – создавать вместе с детьми мультфильмы об истории родного села. Каждая серия рассчитана на 3–4 минуты. До карантина заведующий библиотекой, руководитель мультипликационной студии «Мульти-пульти» Анна Исаева успела набрать в творческую группу 12 ребят из 20 запланированных. Юные мультипликаторы во главе со взрослыми уже придумали сценарий, героев и распределили роли.

Одним из главных персонажей станет 90-летний дом Садового – самый старый в селе. Это мазанка 1930 года постройки, в которой до сих пор живут люди. Также героями мультфильмов станут школьники, лесные звери и дерево по имени Дрем.

Автор проекта Анна Исаева – художник по образованию. Сейчас она расширяет свои знания и обучается в новосибирской «Мульт-Школе.ру», там, где закупили оборудование. После снятия карантина Анна Викторовна научит ребят режиссировать, создавать героев в разных техниках, озвучивать их, делать раскадровку и монтировать.

За новостями мультстудии можно следить в аккаунте библиотеки села Садовое @bibliotekasadovoe, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.