В Благовещенске в День пограничника пройдут концерты во дворах ветеранов

28 мая в Благовещенске отметят День пограничника. Он пройдет в усеченном формате из-за напряженной ситуации по коронавирусу.

С 9:30 до 9:40 начальник Пограничного управления ФСБ России генерал-лейтенант Роман Ксёнз и губернатор Амурской области Василий Орлов возложат цветы к памятнику в честь заключения Айгунского договора.

После этого запланировано поздравление ветеранов службы, как это было организовано в преддверии Дня Победы. Вокальный ансамбль «Душа границы» выступит во дворах жилых домов ветеранов–пограничников и сотрудников управления.

С 10:00 до 11:00 концерт пройдет во дворе дома 16/2 на Игнатьевском шоссе; с 11:30 до 12:30 – на улице Ленина 196/2; с 13:00 до 14:00 – на улице Строителей 79.

Торжественного прохода пограничных кораблей по реке Амур в этом году не будет.

В преддверии 102-й годовщины образования пограничной службы начальник Пограничного управления ФСБ России генерал-лейтенант Роман Ксёнз поздравил сослуживцев. «В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем бессмертный подвиг советских пограничников, первыми встретив фашистских захватчиков на государственной границе, защитивших наше отечество ценой своей жизни.

В преддверии 75-летия окончания Второй мировой войны, выражаю слова признательности в адрес ветеранов-пограничников, которые принимали участие в разгроме японских полицейских постов и гарнизонов, ковали победу над милитаристской Японией. Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне ХХ столетия. И в настоящее время ветераны-пограничники вносят бесценный вклад в обучение и патриотическое воспитание, как сотрудников управления, так и молодежи Амурской области. Поздравляю всех сотрудников Пограничного управления, членов семей, родных и близких с общенародным праздником! Уверен, что нынешнее поколение пограничников будут и впредь делать всё возможное для всестороннего обеспечения безопасности Российской Федерации на государственной границе», – отметил Роман Ксёнз.

Амурская погранслужба охраняет более 1 200 километров государственной границы и включает в себя разные подразделения.