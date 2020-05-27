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В Приамурье организацию оштрафовали на миллион рублей за коррупцию

В Приамурье организацию оштрафовали на миллион рублей за коррупцию
Фото: pixabay.com

В Амурской области организацию оштрафовали на миллион рублей. Причиной стало коррупционное правонарушение.

Данная организация занимается грузовыми автоперевозками в Приамурье. Установлено, что ее представители предложили госинспектору Восточно-Сибирского МУГАДН Ространснадзора, осуществляющему контрольно-проверочные мероприятия, топливную карту с зачисленными на ее счет 60 тысячами рублей за «минимизацию» проверок.

Суд признал организацию виновной в административном правонарушении, назначил ей наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей. На имущество организации наложили арест до исполнения судебного решения, сообщает прокуратура Амурской области.

Уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя рассматриваются Благовещенским городским судом.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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    1 час назад

    Ну, хоть взяткополучатель при делах, уже веселее...

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