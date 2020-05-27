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В Свободном стадионы открылись для индивидуальных занятий спортом

В Свободном стадионы открылись для индивидуальных занятий спортом
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном с 26 мая открыты два стадиона: «Локомотив» – в центральной части города и «Торпедо» – в Михайло-Чесноковском районе. Заниматься спортом на площадках можно с соблюдением дистанции. Запрещены групповые занятия (футбол, баскетбол и так далее).

«Спортивные школы, в чьем ведении находятся стадионы, закупили ранцевые помповые распылители, и с сегодняшнего дня началась дезобработка спортивных объектов. Ее будут проводить три раза в день», – рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Свободного Александр Землянов.

Стадионы «Торпедо» и «Локомотив» ежедневно будут открыты с 9 до 21 часа, пишет в Инстаграме пресс-служба властей Свободного.

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#Свободный #спорт

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    53 минуты назад

    Это, конечно, здорово, что официально разрешили посещать стадионы для одиночных тренировок, правда только в Свободном.

    Только в том же Благовещенске обычному горожанину (ребенку или взрослому) непросто попасть на тот же Амур или Спартак, даже если там не проводятся в это время какие-то мероприятия. "Низзя без договора!!!" А то вдруг "что-нибудь сломают", или еще того хуже бесплатно позанимаются.

    Школьные стадионы, которые после ремонта, зачастую обнесены высоким забором и находятся под охраной. И еще задолго до самоизоляции детишкам приходилось перелазить через ограду, штурмуя ее как красногвардейцы в 17-ом Зимний, чтобы поиграть на стадионе.

    PS

    Хотя часть площадок еще доступна, та же Юность.

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