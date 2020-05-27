В Свободном стадионы открылись для индивидуальных занятий спортом

Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном с 26 мая открыты два стадиона: «Локомотив» – в центральной части города и «Торпедо» – в Михайло-Чесноковском районе. Заниматься спортом на площадках можно с соблюдением дистанции. Запрещены групповые занятия (футбол, баскетбол и так далее).

«Спортивные школы, в чьем ведении находятся стадионы, закупили ранцевые помповые распылители, и с сегодняшнего дня началась дезобработка спортивных объектов. Ее будут проводить три раза в день», – рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Свободного Александр Землянов.

Стадионы «Торпедо» и «Локомотив» ежедневно будут открыты с 9 до 21 часа, пишет в Инстаграме пресс-служба властей Свободного.