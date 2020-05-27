Амурский заказник выпустил округлых енотовидных собак и цаплю (видео)
В Муравьевском заказнике Амурской области были выпущены в дикую природу енотовидные собаки и цапля. Об этом в Инстаграме сообщило управление по охране животного мира региона, опубликовав соответствующие видео.
«Новые обитатели Муравьевского заказника отправились на волю. Пару округлых енотовидных собак и цаплю выходили и откормили сотрудники Амурского областного эколого-биологического центра. На юннатку животных в разное время привезли больными и истощенными. После того как благодаря заботам сотрудников цапля и собачки пришли в себя, их выпустили обратно в дикую природу», – сказано в сообщении.
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