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сегодня, 11:46 0

Амурский заказник выпустил округлых енотовидных собак и цаплю (видео)

Амурский заказник выпустил округлых енотовидных собак и цаплю (видео)
Фото: кадр видео

В Муравьевском заказнике Амурской области были выпущены в дикую природу енотовидные собаки и цапля. Об этом в Инстаграме сообщило управление по охране животного мира региона, опубликовав соответствующие видео.

«Новые обитатели Муравьевского заказника отправились на волю. Пару округлых енотовидных собак и цаплю выходили и откормили сотрудники Амурского областного эколого-биологического центра. На юннатку животных в разное время привезли больными и истощенными. После того как благодаря заботам сотрудников цапля и собачки пришли в себя, их выпустили обратно в дикую природу», – сказано в сообщении.

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#животные #природа

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