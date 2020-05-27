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сегодня, 11:31 0

Амурчане могут поучаствовать в международном шахматном турнире

Амурчане могут поучаствовать в международном шахматном турнире
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 31 мая, состоится российско-китайский онлайн-турнир по шахматам. Принять участие в нем могут все желающие амурчане, предварительно заявившиеся на соревнование.

Турнир проходит по инициативе шахматистов из КНР. Местом его проведения станет онлайн-платформа lichess.org. Ожидается, что от китайской стороны в соревновании поучаствуют больше 150 спортсменов.

Состязаться шахматисты будут в трех возрастных группах: 2012 год рождения и младше; 2009-2011 годы рождения; 2008 год рождения и старше.

Спортсмены, занявшие в своих группах с первого по восьмое места, будут награждены памятными сертификатами, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Стартует турнир 31 мая в 19 часов. Заявить о желании поучаствовать в соревновании необходимо до 30 мая. Телефон для справок: 8-924-746-66-06.

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#интернет #Китай #спорт

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