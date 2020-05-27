Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 0

Преданная собака несколько месяцев ждала хозяина, умершего от коронавируса

Преданная собака несколько месяцев ждала хозяина, умершего от коронавируса
Фото: orientaldaily.com.my

В китайском городе Ухань верная собака на протяжении нескольких месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от новой коронавирусной инфекции. Собака прибыла в больницу вместе с хозяином и была с ним до его смерти, а после осталась там ждать мужчину.

В феврале жителя Уханя госпитализировали с COVID-19. Его пес последовал за ним и каждый день ждал его в стенах больницы. Пациент не смог оправиться от болезни и скончался. Однако питомец продолжал терпеливо ждать возвращения хозяина, отказываясь покидать медцентр.

В апреле хозяйка магазина, расположенного в той больнице, заметила преданного пса и стала заботиться о нем. Она дала животному кличку Сяо Бао (в переводе с китайского – «Маленькое Сокровище») и начала регулярно подкармливать его. Так женщине удалось приручить собаку. «Когда я ненадолго отлучаюсь, пес ложится возле входной двери моего магазина и помогает мне охранять его», – отметила китаянка.

Владелица магазина пыталась приютить Сяо Бао у себя в доме, но каждый раз пес рвался обратно в больницу. «Хотя Сяо Бао не может разговаривать, мы знаем, что он продолжает искать своего владельца», – рассказала женщина, приютившая собаку. Поскольку животным запрещено находиться в больнице, верному псу все же пришлось покинуть медцентр. Сяо Бао передали в местный приют для животных, который пообещал найти для него новый дом, сообщает «Лента.ру».

Во время наводнения 2013 года в Амурской области всероссийскую известность получил пес Дружок, который показал стойкость и верность своему дому и не покинул его, даже находясь по шею в воде. Позже был установлен памятник на набережной Благовещенска в память о подвиге собаки.

Просмотров всего: 187

#животные #жизнь #коронавирус

распечатать


Общество

В амурском заказнике выпустили енотовидных собак и цаплю (видео)
Общество 2

В Благовещенске на одной из улиц провалилась плитка, положенная в мороз (фото)
Коронавирус

В России подтвержден первый случай заражения кошки коронавирусом
Коронавирус

Более 40 тысяч исследований на COVID-19 провели в Приамурье

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь