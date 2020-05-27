Преданная собака несколько месяцев ждала хозяина, умершего от коронавируса

В китайском городе Ухань верная собака на протяжении нескольких месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от новой коронавирусной инфекции. Собака прибыла в больницу вместе с хозяином и была с ним до его смерти, а после осталась там ждать мужчину.

В феврале жителя Уханя госпитализировали с COVID-19. Его пес последовал за ним и каждый день ждал его в стенах больницы. Пациент не смог оправиться от болезни и скончался. Однако питомец продолжал терпеливо ждать возвращения хозяина, отказываясь покидать медцентр.

В апреле хозяйка магазина, расположенного в той больнице, заметила преданного пса и стала заботиться о нем. Она дала животному кличку Сяо Бао (в переводе с китайского – «Маленькое Сокровище») и начала регулярно подкармливать его. Так женщине удалось приручить собаку. «Когда я ненадолго отлучаюсь, пес ложится возле входной двери моего магазина и помогает мне охранять его», – отметила китаянка.

Владелица магазина пыталась приютить Сяо Бао у себя в доме, но каждый раз пес рвался обратно в больницу. «Хотя Сяо Бао не может разговаривать, мы знаем, что он продолжает искать своего владельца», – рассказала женщина, приютившая собаку. Поскольку животным запрещено находиться в больнице, верному псу все же пришлось покинуть медцентр. Сяо Бао передали в местный приют для животных, который пообещал найти для него новый дом, сообщает «Лента.ру».

Во время наводнения 2013 года в Амурской области всероссийскую известность получил пес Дружок, который показал стойкость и верность своему дому и не покинул его, даже находясь по шею в воде. Позже был установлен памятник на набережной Благовещенска в память о подвиге собаки.