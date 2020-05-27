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сегодня, 11:20 5

В Благовещенске на одной из улиц провалилась плитка, положенная в мороз (фото)

В Благовещенске на одной из улиц провалилась плитка, положенная в мороз (фото)

В Благовещенске на участке улицы Партизанской возникли проблемы с тротуарной плиткой. Как отмечают горожане, плитка была уложена в этом месте примерно полгода назад – в декабре 2019 года.

«По улице Партизанской от Ленина до Горького в декабре, в мороз, положили плитку. Просел грунт, образовались провалы. На некоторых участках плитка отсутствует. Тротуар с двух сторон улицы Партизанской. Будут ли переделывать?» – поинтересовался один из жителей Благовещенска.

В пресс-службе администрации города ИА «Амур.инфо» сказали, что данная проблема будет решаться: «В рамках гарантийных обязательств подрядчик в этом году проведет работы по устранению недостатков».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    19 минут назад

    да таких улиц полгорода-начальство то у нас ездит на машинах

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 минуты назад

    Это трындец!! Кто работу принимал?? И гле положенная доступная среда? Совсем охренели! Я б, наверное, и то лучше положила

  • Tуман

    Tуман
    2 минуты назад

    Демидыч

    да таких улиц полгорода-начальство то у нас ездит на машинах



    Если есть служебный крузак и личный лексус, нафига я буду английские туфли стаптывать?

  • фффф

    фффф
    1 минута назад

    Да это просто кошмар какой-то! Сама живу в этом районе .Каждое утро пробираешсья с трудом до остановки! Перекрёсток Амурской-Партизанской это вообще песня. Асфальт сняли, насыпали щебёнки, размером с кулак, песка. Если ты в туфлях на каблучке пиши пропало! Ноги можно переломать. Каждое утро посылаю горы проклятий умникам, укладывающим плитку в декабре! И не я одна. Почему-то уверена, что всё так и останется.

  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    ЛайКа

    Это трындец!! Кто работу принимал?? И гле положенная доступная среда? Совсем охренели! Я б, наверное, и то лучше положила



    Надо с плакатом выйти, объявить голодовку и выдвинуть требования к мэрии

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