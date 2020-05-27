В Благовещенске на одной из улиц провалилась плитка, положенная в мороз (фото)

В Благовещенске на участке улицы Партизанской возникли проблемы с тротуарной плиткой. Как отмечают горожане, плитка была уложена в этом месте примерно полгода назад – в декабре 2019 года.

«По улице Партизанской от Ленина до Горького в декабре, в мороз, положили плитку. Просел грунт, образовались провалы. На некоторых участках плитка отсутствует. Тротуар с двух сторон улицы Партизанской. Будут ли переделывать?» – поинтересовался один из жителей Благовещенска.

В пресс-службе администрации города ИА «Амур.инфо» сказали, что данная проблема будет решаться: «В рамках гарантийных обязательств подрядчик в этом году проведет работы по устранению недостатков».