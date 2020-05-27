Благовещенские попрошайки с риском для жизни побираются на дороге

В районе перекрестка улицы Воронкова и Новотроицкого шоссе в Благовещенске обосновались попрошайки. Граждане выходят на проезжую часть, чтобы обратиться за финансовой помощью к автомобилистам.

В редакцию Амур.инфо обращаются благовещенские водители с жалобой на уличных попрошаек, «работающих» в районе авторынка.

«У меня муж ездит на работу мимо авторынка, и они там каждый день, – рассказала жительница Благовещенска Олеся. – Еще зимой там катался мужик без ног на каталке, потом другой на костылях скакал, теперь вот эти трое. Наверное, территорию отбили, я не знаю. Они постоянно просят милостыню у водителей, для этого выходят на проезжую часть, мешают автомобилистам. Еще и затор создают, когда кто-то им пытается деньги дать».

Как рассказала Олеся, по вечерам тех же попрошаек можно увидеть неподалеку от места промысла. Они провожают успешный день своеобразным пикником на обочине, распивая алкоголь. 26 мая жительница города встретила этих отдыхающих с пивом граждан и сделала фотографию.

В Благовещенской полиции сообщили, что само по себе попрошайничество не является нарушением. Однако в законе Амурской области об административной ответственности есть статья 4.13 (приставание к гражданам), по которой можно привлечь к ответственности особенно навязчивых попрошаек. Однако, как отметили в полиции, такие дела рассматриваются крайне редко, так как мало кто обращается к полицейским с заявлениями по этому поводу. Виновного в подобном правонарушении могут наказать штрафом в размере от 100 рублей до двух тысяч.

Распитие спиртных напитков в общественном месте, в том числе пива – это нарушение Кодекса об административных правонарушениях РФ, которое влечет наложение штрафа в размере от 500 до 700 рублей, а за распитие более крепких алкогольных напитков в общественных местах – от тысячи до полутора тысяч.

В управлении ГИБДД пояснили, что выход на проезжую часть без цели перехода – также нарушение правил дорожного движения, и попросили жителей города, если они увидели подобное, сообщить в дежурную часть Благовещенска по телефонам 42-52-62 или 02. На место предполагаемого нарушения будет отправлен экипаж автоинспекторов.