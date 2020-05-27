Мать пыталась утопить сына-аутиста, со второй попытки ей это удалось (видео)

В США 45-летняя Патриция Рипли обратилась в полицию, заявив, что к ней на улице подошли двое мужчин, потребовали наркотики, отобрали телефон и планшет, а самое главное, сына-аутиста. На поиски направили огромное число полицейских и добровольцев. Тело ребенка позже всплыло в одном из каналов города.

Как сообщает Life, в ходе расследования полицейские выяснили, что незадолго до этого Патриция пыталась утопить 9-летнего сына возле одного из жилых комплексов, у нее никто его не похищал. Женщина привела Алехандро к берегу, столкнула его в воду, а затем убежала. Местные жители услышали крики, спасли мальчика и вернули его матери.

Алехандро не мог им рассказать, что его в воду сбросила мать, потому что из-за аутизма он совсем не разговаривает. Позже Патриция отправилась с сыном к другому водоёму, и здесь уже никто мальчика спасти не смог.

Сейчас Патриция задержана, полиция выясняет все подробности преступления. Отец Алехандро, узнав о случившемся, не поверил, что его жена так поступила. По его словам, она всегда была доброй и любящей, заботящейся о своих сыновьях. Старший брат Алехандро написал в Facebook пост, где поблагодарил всех за поддержку в это трудное время, но больше ничего не добавил.

«Самое ужасное то, что Алехандро ничего не мог сказать своим спасителям. Мы часто говорим, что дети остаются без голоса, их никто не слышит, но здесь это достигло критической точки. Он просто не мог сказать: "Мама бросила меня в воду"», – высказалась адвокат Катерина Фернандез Рандл.