В Благовещенске изменились схемы движения некоторых автобусов
В Благовещенске в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Красноармейской между Больничной и Загородной с 27 мая до окончания работ изменяются схемы движения автобусов нескольких маршрутов.
№ 36, К: Северная – Загородная – Октябрьская – Больничная – Горького, далее по утвержденному маршруту.
№ 3, 9: Горького – Больничная – Красноармейская, разворот, далее по утвержденному маршруту.
№ 9, 28: Горького – Больничная, разворот, далее в обратную сторону по утвержденному маршруту.
По временным схемам продолжается и движение автобусов в связи с ремонтом инженерных коммуникаций на улице Ленина:
№ К, 11: Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября – Ленина, далее по утвержденному маршруту;
№ 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября, далее по утвержденному маршруту.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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