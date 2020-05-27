В Благовещенске изменились схемы движения некоторых автобусов

Фото: архив Амур.инфо

В Благовещенске в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Красноармейской между Больничной и Загородной с 27 мая до окончания работ изменяются схемы движения автобусов нескольких маршрутов.

№ 36, К: Северная – Загородная – Октябрьская – Больничная – Горького, далее по утвержденному маршруту. № 3, 9: Горького – Больничная – Красноармейская, разворот, далее по утвержденному маршруту. № 9, 28: Горького – Больничная, разворот, далее в обратную сторону по утвержденному маршруту. По временным схемам продолжается и движение автобусов в связи с ремонтом инженерных коммуникаций на улице Ленина: № К, 11: Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября – Ленина, далее по утвержденному маршруту; № 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Трудовая – Зейская – 50-летия Октября, далее по утвержденному маршруту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Александр Авдеев