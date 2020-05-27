Про обрезанный город: обзор прессы

Фото: архив Амур.инфо

О чем пишут газеты «Моя Мадонна», «АиФ», «Комсомольская правда» и «Российская газета», рассказывается в сегодняшнем обзоре прессы. Его подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Не буду повторяться и произносить, что в «Моей Мадонне» – что ни страница, то нужная, полезная и интересная информация. Я остановлюсь только на одной публикации под заголовком «Обрезанный город». Газета постоянно бьет тревогу по поводу внешнего облика областного центра, по поводу варварского уничтожения зеленых насаждений, по поводу того, что в городе нет плана его озеленения, а если и есть, то он однозначно плох. И это мнение не только журналистов: сегодня автор статьи Анна Азанова приводит в пример мнения горожан по поводу того, что он превращается в каменные джунгли. Здесь и о ликвидации целого парка на Северной – Чайковского, об угрозе, нависшей над парком под названием «Левашовская дача», о… Список продолжается. Сдается мне, в мэрии газету для женщин не читают. Даже женщины.

Напишут же такое

Еженедельник «АиФ» не перестает задаваться сакраментальными вопросами. Где как не здесь спросят: «Почему мы вынуждены влачить жалкое существование?» Где как не здесь ответят так, что вроде и ответят, а вопрос останется? Далее следуют рассуждения давнего автора газеты Костикова, в прошлом пресс-секретаря Бориса Ельцина, на тему: сбудутся ли наши мечты о новой, лучшей жизни. Прочитал внимательно от первой до последней строчки. Основная мысль – вся надежда на Путина. Про надежду – понял. Не понял – сбудутся ли мечты о лучшей жизни.

Очень интересно

В «Комсомольской правде» достаточно только взглянуть на первостраничные анонсы, чтобы понять – скучно не будет. Узнаете, что Гагарина ушла от мужа из-за денег: мало зарабатывал. Что интересно, так это то, что работал муж Полины ее личным фотографом. И на мысленной фразе – «платила бы побольше…» – перехожу к следующему анонсу.

Далее говорится, что новая подруга Сергея Жигунова, которая и сама по себе похожа на его бывшую подругу Заворотнюк, сделала себе пластическую операцию, чтобы вообще походить на Анастасию прямо-таки точь-в-точь. По логике, (учитывая вкус актера) все его очередные пассии будут выглядеть также. Это сколько еще нянь наплодится! Но давайте оторвемся от анонсов, посмотрим, что там внутри газеты.

Также в номере

Еще «Комсомольская правда» раскрывает политсекреты о том, как послевоенная Европа и Америка плели заговор против Советского Союза. Вы узнаете, что после победы 45-го года Британия планировала вооружить пленных гитлеровцев и двинуть их на Москву. Но Сталину вовремя об этом доложили. Кстати, вполне возможно, что новая война и началась бы, но у США на тот момент было мало атомных бомб, а у нас шапок вполне хватало. Закидали бы.

В другом материале приводятся слова Жириновского о том, что «Россия скоро станет самым мощным государством в мире». Но об этом мы уже давно знаем со слов президента Путина, так что ничего нового.

На посошок

И назову самое важное, о чем прочел в «Российской газете». А здесь о том, что Владимир Путин приказал провести Парад Победы день в день с тем Парадом, что прошел на Красной площади 75 лет назад – 24 июня. А марш «Бессмертного полка» – на месяц позже, 26 июля. Про дату голосования за поправки в Конституцию – ничего не говорится. А ведь, согласитесь, можно было объединить марш и голосование, правильно направив потоки.