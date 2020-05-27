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сегодня, 10:11 7

Про обрезанный город: обзор прессы

Про обрезанный город: обзор прессы
Фото: архив Амур.инфо

О чем пишут газеты «Моя Мадонна», «АиФ», «Комсомольская правда» и «Российская газета», рассказывается в сегодняшнем обзоре прессы. Его подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Не буду повторяться и произносить, что в «Моей Мадонне» – что ни страница, то нужная, полезная и интересная информация. Я остановлюсь только на одной публикации под заголовком «Обрезанный город». Газета постоянно бьет тревогу по поводу внешнего облика областного центра, по поводу варварского уничтожения зеленых насаждений, по поводу того, что в городе нет плана его озеленения, а если и есть, то он однозначно плох. И это мнение не только журналистов: сегодня автор статьи Анна Азанова приводит в пример мнения горожан по поводу того, что он превращается в каменные джунгли. Здесь и о ликвидации целого парка на Северной – Чайковского, об угрозе, нависшей над парком под названием «Левашовская дача», о… Список продолжается. Сдается мне, в мэрии газету для женщин не читают. Даже женщины.

Напишут же такое

Еженедельник «АиФ» не перестает задаваться сакраментальными вопросами. Где как не здесь спросят: «Почему мы вынуждены влачить жалкое существование?» Где как не здесь ответят так, что вроде и ответят, а вопрос останется? Далее следуют рассуждения давнего автора газеты Костикова, в прошлом пресс-секретаря Бориса Ельцина, на тему: сбудутся ли наши мечты о новой, лучшей жизни. Прочитал внимательно от первой до последней строчки. Основная мысль – вся надежда на Путина. Про надежду – понял. Не понял – сбудутся ли мечты о лучшей жизни.

Очень интересно

В «Комсомольской правде» достаточно только взглянуть на первостраничные анонсы, чтобы понять – скучно не будет. Узнаете, что Гагарина ушла от мужа из-за денег: мало зарабатывал. Что интересно, так это то, что работал муж Полины ее личным фотографом. И на мысленной фразе – «платила бы побольше…» – перехожу к следующему анонсу.

Далее говорится, что новая подруга Сергея Жигунова, которая и сама по себе похожа на его бывшую подругу Заворотнюк, сделала себе пластическую операцию, чтобы вообще походить на Анастасию прямо-таки точь-в-точь. По логике, (учитывая вкус актера) все его очередные пассии будут выглядеть также. Это сколько еще нянь наплодится! Но давайте оторвемся от анонсов, посмотрим, что там внутри газеты.

Также в номере

Еще «Комсомольская правда» раскрывает политсекреты о том, как послевоенная Европа и Америка плели заговор против Советского Союза. Вы узнаете, что после победы 45-го года Британия планировала вооружить пленных гитлеровцев и двинуть их на Москву. Но Сталину вовремя об этом доложили. Кстати, вполне возможно, что новая война и началась бы, но у США на тот момент было мало атомных бомб, а у нас шапок вполне хватало. Закидали бы.

В другом материале приводятся слова Жириновского о том, что «Россия скоро станет самым мощным государством в мире». Но об этом мы уже давно знаем со слов президента Путина, так что ничего нового.

На посошок

И назову самое важное, о чем прочел в «Российской газете». А здесь о том, что Владимир Путин приказал провести Парад Победы день в день с тем Парадом, что прошел на Красной площади 75 лет назад – 24 июня. А марш «Бессмертного полка» – на месяц позже, 26 июля. Про дату голосования за поправки в Конституцию – ничего не говорится. А ведь, согласитесь, можно было объединить марш и голосование, правильно направив потоки.

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#природа #СМИ

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Комментарии
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  • farfalla

    farfalla
    1 час назад

    про обрезанный город: вчера на Зейской травку подстригали. Как обычно с немалой долей фанатизма: до этого была красивая зеленая трава и ковер из одуванчиков, а теперь убожество из оставшейся обчекрыженной почти под корень травы с проплешинами земли. Пока стригли, даже камни в окна летели - так усердно трудились. У нас ненавидят все зеленое в городе, судя по всему

  • ay

    ay
    1 час назад

    farfalla

    про обрезанный город: вчера на Зейской травку подстригали. Как обычно с немалой долей фанатизма: до этого была красивая зеленая трава и ковер из одуванчиков, а теперь убожество из оставшейся обчекрыженной почти под корень травы с проплешинами земли. Пока стригли, даже камни в окна летели - так усердно трудились. У нас ненавидят все зеленое в городе, судя по всему



    Может там дальтоники? Не видят разницы между зеленым (с травой на газонах и деревах не обрубках) городом и серо-плешивым.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    52 минуты назад



    nerro , 21 мая, 11:21

    Напоминалка, как нельзя обрезать деревья и как нужно:

    (Популярно о расхожем в наших городах кронировании, или же топпинге)

    Недавно городские службы во многих наших населенных пунктах опять явили миру свой выдающийся кретинизм и обкорнали деревья, как говорят в народе, "на кочерыжку".

    Предлоги самые благовидные: дескать, дерево мешает свету в оконце, роняет ветки на машины и вообще тут провода идут, поэтому надо обрезать.

    Правы ли они?

    Да щас!

    А теперь объясним мудрёным языком то, что большинство вменяемых горожан понимает интуитивно.

    Как ни удивительно для городских любителей помахать бензопилой, но дерево - это не просто торчащий из земли кусок древесины, а живой организм. Как у всякого живого организма, у дерева есть своя анатомия и физиология, свои особенности строения и роста.

    Например, если отстричь человеку кусок ногтя - ноготь отрастет (мы все это регулярно делаем), а если отстричь палец - ноготь расти не будет. Удивительно, правда?

    У дерева есть "лидер", он же центральный проводник, от которого растут основные ветви, формирующие крону - так называемые скелетные ветви. От них уже расходятся полускелетные ветви. Самые мелкие, тонкие ветки называют обрастающими ветвями.

    Если, по каким-то причинам, дерево растет так, как ему нельзя позволить расти - из-за тех же проводов или окон домов, к примеру - то правильный подход состоит в том, чтобы направить рост в другую сторону.

    Не нравится то, как растет дерево - предложите ему, как расти по-другому.

    Для этого надо удалить те части ветвей, которые стали помехой, но при этом дать каким-то из боковых ветвей стать новой основой для роста - и пусть себе растет!

    Если уже удалить все ветви, да еще и кусок ствола в придачу, никакой основы для дальнейшего роста нет, и вместо того, чтобы расти естественным путем, от обрубка вверх бегут тонкие побеги, каждый из которых пытается стать новым "лидером". Так появляется уродливая крона, напоминающая одновременно метелку и сломанный зонтик.

    При этом важно понимать, что объем кроны зависит от возраста дерева, и дерево всегда будет стремиться нарастить тот объем кроны, который ему положен за выслугу лет - мы можем лишь направлять этот рост.

    В случае с мудацкой обрезкой "на кочерыжку" эти новые хрупкие побеги растут куда? Правильно, четко вверх. То есть, обычно, прямиком на те самые провода или окна, которые такая обрезка была призвана защитить.

    Получается, как в известной пословице: дай дураку стеклянный болт - он и болт разобьет, и руки порежет.

    При этом новые побеги крепятся к обрубку, который - из-за того, что снегу и дождю оказывается подставлен практически горизонтальный срез, не закрытый корой - очень любит гнить.

    Вдобавок ко всему, поскольку ветви и листва, вообще говоря, не украшение, а средство обеспечения жизни растения (да и нас, негодников), то лишенное ветвей и листвы дерево, как нетрудно догадаться, голодает, ослабевает, и потому болеет чаще.

    Не случайно стволовую гниль, грибы и прочих паразитов чаще обнаруживают именно у деревьев, которые когда-то раньше шаловливые руки безмозглых озеленителей обрезали "на кочерыжку".

    Словом, с помощью этого самого "топпинга", или кронирования по-мудацки, не только не получится справиться с неправильно растущей кроной (она станет расти еще неправильнее), но и возрастает шанс получить по голове упавшей крупной веткой, и то и целым гнилым деревом.

    Что снова возвращает нас к пословице про стеклянный болт, с тем дополнением, что наш дурак не только болт разобьет, но засыплет картечью осколков всех окружающих.

    Отсюда мораль:

    1) обрезкой деревьев в городе, как и вообще содержанием городских деревьев, должны заниматься профильные специалисты - те, кто умеет определить, как сформировать новую крону, а не просто отпилить всё, что приделано к стволу. Вопреки расхожему у чиновников убеждению, класть асфальт и обрезать дерево - это совсем разные виды деятельности.

    2) чиновников, которые допускают подобное, надо гнать взашей, поскольку они создают опасность для порядочных людей и транжирят бюджетные деньги.

    3) поскольку от безграмотной власти на местах нас, похоже, не спасет ничего, кроме конца света, нужно максимально распространять информацию о правильной обрезке и попутно поддерживать всех руководителей и все службы, которые решать взяться за ум и делать содержать деревья по науке. Если такие когда-нибудь появятся...

    https://m.facebook.com/groups/1749293792027681?view=permalink&id=1924299427860449



    Статья длинная, но мне очень понравилась

  • домовенок

    домовенок
    27 минут назад

    Надо чиновникам подобную стрижку сделать!

  • амурская алена

    амурская алена
    25 минут назад

    Мне тоже понравилась,вот бы её почитали,те кто делает,необдуманную обрезку деревьев,косит,только появившуюся зеленую травку,это надо же так ненавидеть природу.

  • ay

    ay
    15 минут назад

    амурская алена

    Мне тоже понравилась,вот бы её почитали,те кто делает,необдуманную обрезку деревьев,косит,только появившуюся зеленую травку,это надо же так ненавидеть природу.



    Те, кто косит - тупо исполнители. Вот кто команды такие даёт? Выгнать того без выходного пособия. А свежепоставленного спеца - прогнать через курсы по озеленению. У Одувана))

  • ay

    ay
    5 минут назад

    домовенок

    Надо чиновникам подобную стрижку сделать!



    Кстати, да. Если чиновниц стригануть "троечкой", подбрить хаотично плешины и припудрить топиком=обрезками волос с перхотью, то, наверное, им такая стрижка с укладкой будет не к лицу. Так чего ж они в городе такое позволяют?

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