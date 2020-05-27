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В России подтвержден первый случай заражения кошки коронавирусом

В России подтвержден первый случай заражения кошки коронавирусом
Фото: ok.ru

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России. О заболевании 26 мая журналистам сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Животное помещено на карантин. Россельхознадзор не считает необходимым принимать из-за этого меры в отношении домашних или диких животных.

«В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина», – сказал представитель Россельхознадзора.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр.

Как пояснил замглавы Россельхознадзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных, сообщает ТАСС. О каких-либо симптомах заболевания, а также о том, болели ли коронавирусом хозяева животного, не сообщается.

В мире это уже не первый случай заражения коронавирусом домашних животных. В мае сообщалось о заражении у одной собаки и трех кошек в Нидерландах. До этого было еще несколько случаев заболевания кошек и собак в разных странах. Поддавшись панике, некоторые владельцы выбрасывали питомцев на улицу. Испуганных хозяев могли бы успокоить тесты на коронавирус для животных, но их пока не запускают в массовое производство, пишет «Коммерсант».

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#животные #коронавирус

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