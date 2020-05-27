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сегодня, 09:17 0

Более 40 тысяч исследований на COVID-19 провели в Приамурье

Более 40 тысяч исследований на COVID-19 провели в Приамурье
Фото: pixabay.com

По состоянию на 26 мая в Амурской области проведено уже 40 790 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. В том числе за последние сутки – 1 385.

Общее количество контактных лиц с заболевшими составило в регионе 1 293 человека. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

На изоляции по месту жительства находится 1 276 человек, в изоляторах – 17, в обсерваторе – 0, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По состоянию на 26 мая в регионе коэффициент распространения инфекции – 1,1. Показатель тестирования – 197,5 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд – 53,7 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по состоянию на 26 мая в Амурской области с нарастающим итогом выявлен 401 случай COVID-19. Из них 113 случаев завершились выздоровлением. Больше всего заболевших среди жителей Благовещенска – 166 человек.

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#коронавирус

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