Забайкальская железная дорога начала подготовку к летнему сезону

На Забайкальской железной дороге начали подготовку 300 пассажирских вагонов к сезону летних перевозок. В ходе проверки подвижного состава особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности, исправности систем кондиционирования и вентиляции воздуха, а также биотуалетов.

В пунктах подготовки и экипировки подвижного состава ведется обследование и, в случае необходимости, проводится ремонт водопроводных линий, компрессорных установок и тормозных систем, сообщает пресс-служба ЗабЖД К сезону летних пассажирских перевозок прошли специальную подготовку более 700 работников поездных бригад Забайкальского филиала АО «ФПК». Все они обеспечены специальной летней формой и средствами индивидуальной защиты.

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Ракутин Максим