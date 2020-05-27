Сразу три грузовика пришлось тушить в Благовещенске

Ночью 27 мая в Благовещенске пожарные выезжали на тушение сразу трех грузовиков. К возгоранию мог привести поджог.

27 мая в 04:10 поступило сообщение о пожаре в Благовещенске на 8 километре Новотроицкого шоссе: произошло возгорание трех грузовых автомобилей. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 14 человек и трех единиц техники. В течение пяти минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, люди во время происшествия не пострадали. Предположительная причина пожара – умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества при помощи огня (поджог).