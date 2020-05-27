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Сразу три грузовика пришлось тушить в Благовещенске

Сразу три грузовика пришлось тушить в Благовещенске
Фото: 2016.weacom.ru

Ночью 27 мая в Благовещенске пожарные выезжали на тушение сразу трех грузовиков. К возгоранию мог привести поджог.

27 мая в 04:10 поступило сообщение о пожаре в Благовещенске на 8 километре Новотроицкого шоссе: произошло возгорание трех грузовых автомобилей. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе 14 человек и трех единиц техники. В течение пяти минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, люди во время происшествия не пострадали. Предположительная причина пожара – умышленные действия по уничтожению (повреждению) имущества при помощи огня (поджог).

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#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • блгвщнск

    блгвщнск
    1 час назад

    Там вроде карьер на сельхоз земле недавно открыли

  • блгвщнск

    блгвщнск
    1 час назад

    Там вроде карьер на сельхоз земле недавно открыли

  • Sanches

    Sanches
    10 минут назад

    300 вагонов, до наступления лета 4 дня, либо кто то очень тормозит, либо умеет работать как стахановец.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    6 минут назад

    90-e никуда не уходили.. они на время притаились в Кремле.

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