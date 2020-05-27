Безработные получат пособия на детей без учета прежних доходов

Президент России Владимир Путин предложил начислять выплаты на детей от трех до семи лет без учета доходов, ранее полученных по месту работы.

В ходе совещания с губернаторами, посвященного борьбе с распространением коронавируса в России, он напомнил, что в июне начнутся выплаты семьям с детьми дошкольного возраста.

«Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты, обеспечить самый строгий режим безопасности, – отметил Путин. – Но сейчас, когда текущие доходы у многих просели, нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам».

«Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы», – заявил глава государства.

Таким образом, считает он, удастся существенно расширить круг получателей такой поддержки, поскольку на нее смогут претендовать и те, кто ранее не проходил по критерию нуждаемости. «Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи», – подчеркнул Владимир Путин.

Речь о федеральном законе 125-ФЗ, принятом 24 апреля. Об этом в программе «Простые вопросы» говорила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

«При расчете среднедушевого дохода в 2020 году не будут учитываться доходы безработных членов семьи, в том случае, если они были признаны безработными с 1 марта 2020 года», обеспечить самый строгий режим безопасности пояснила замминистра.

Действие нормы о льготе при назначении каких-либо пособий для безработных касается не только выплат на детей.

При установлении нуждаемости семьи или одиноко проживающего гражданина в предоставлении различных мер соцподдержки рассчитывается среднедушевой доход за предшествующий период (для разных пособий он составляет от 3 месяцев до года), при этом ранее учитывались доходы от получения пособия по безработице. Принятый федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ позволяет не учитывать доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о назначении мер соцподдержки, официально безработными. Однако данная мера является временной и будет действовать только до 31 декабря текущего года включительно.

Не распространяется ограниченное время действия на оговорку, которая касается закона № 44-ФЗ, о том, что при расчете среднедушевого дохода для назначения ежемесячных выплат семьям с детьми не должны учитываться выплаты, которые назначаются этим же законом, как было принято ранее. Более того, указанной норме придается обратная сила, она применима к правоотношениям, возникшим согласно данному закону с 1 января 2018 года (с даты вступления названного закона в силу), что позволит пересмотреть размеры выплат тем семьям с детьми, в отношении которых были приняты ошибочные решения.

Также уточнен порядок расчета среднедушевого дохода для целей данного закона: отсчет 12-месячного периода для расчета среднемесячного дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка начинается за 6 месяцев до даты подачи заявления о назначении такой выплаты, сообщается на правовом портале ГАРАНТ.РУ: