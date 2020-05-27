Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин. Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности.

«Мы сделаем это <...> в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал российский лидер по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше «Бессмертного полка» сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после парада ВМФ.

«Конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать», — уточнил президент.

Парад Победы и акция «Бессмертный полк» должны были состояться 9 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день пик распространения инфекции в России пройден, заявил Путин, сославшись на специалистов. Об этом сообщают РИА Новости.