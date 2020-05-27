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сегодня, 07:13 6

Мост через Зею открыт для движения после ночного ремонта

Мост через Зею открыт для движения после ночного ремонта

Движение по мосту через реку Зею в Благовещенске возобновлено 27 мая в 6:30. Всю ночь там шел ремонт. ⠀

С поставленной задачей дорожники справились: за 11 часов была демонтирована эстакада, проведен ремонт балки и заменены плиты покрытия на 19-м пролете. Таким образом, основные работы на обоих дефектных участках завершены.

На полосе, по которой осуществляется движение автотранспорта, уложен деревянный настил. До окончания всех работ машины будут пропускать также в реверсивном режиме.

«Второе "окно" не понадобится. Оставшиеся работы, в том числе по восстановлению дорожной одежды, подрядчик будет проводить без полного перекрытия моста. На это необходимо ещё 7-8 дней, после чего мост будет открыт по обеим полосам в обычном режиме», — пояснил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Ведётся круглосуточный мониторинг состояния мостового сооружения. В случае выявления слабых участков, движение может быть вновь перекрыто для проведения необходимого комплекса аварийно-восстановительных работ, сообщает городская администрация.

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Респект мостовикам!

  • Ворокин

    Ворокин
    1 час назад

    У ребенка в мультике: "вам как сделать? Долго или тяп-ляп сразу?" Хоть бы здесь второго варианта не получилось. А так конечно молодцы за одну ночь провернуть

  • karlik nos

    karlik nos
    41 минута назад

    Не нужен в общем второй мост и этот сукин сын очень теперь хорош!!!

  • Мы Все

    Мы Все
    25 минут назад

    Молодцы ребята!!!!!!!

  • Пубернатар

    Пубернатар
    15 минут назад

    А нечистым трубочистам стыд и срам)

  • inoy

    inoy
    2 минуты назад

    постановочное фото заммэра можно в семейный альбом убрать...

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