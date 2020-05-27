Мост через Зею открыт для движения после ночного ремонта

Движение по мосту через реку Зею в Благовещенске возобновлено 27 мая в 6:30. Всю ночь там шел ремонт. ⠀

С поставленной задачей дорожники справились: за 11 часов была демонтирована эстакада, проведен ремонт балки и заменены плиты покрытия на 19-м пролете. Таким образом, основные работы на обоих дефектных участках завершены.

На полосе, по которой осуществляется движение автотранспорта, уложен деревянный настил. До окончания всех работ машины будут пропускать также в реверсивном режиме.

«Второе "окно" не понадобится. Оставшиеся работы, в том числе по восстановлению дорожной одежды, подрядчик будет проводить без полного перекрытия моста. На это необходимо ещё 7-8 дней, после чего мост будет открыт по обеим полосам в обычном режиме», — пояснил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Ведётся круглосуточный мониторинг состояния мостового сооружения. В случае выявления слабых участков, движение может быть вновь перекрыто для проведения необходимого комплекса аварийно-восстановительных работ, сообщает городская администрация.