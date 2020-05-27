Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова. По ее словам, по данным на 22 мая, в списке состоит 101 человек.

«Министерством здравоохранения ведется регистр умерших медработников. На этой неделе, кроме того, что каждый субъект в соответствии с постановлением должен регистр этот заполнять в онлайн-режиме, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили умерших медработников. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек»,— сказала Летникова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по «Интерфаксу»).

Она сообщила, что ежедневно данные регистра сверяются с информацией Фонда социального страхования (ФСС), который учитывает данные СМИ и Списка памяти. Людмила Летникова отметила, что, по данным ФСС, в регионах работает более тысячи комиссий, которые расследуют смерти медиков.

Ранее «Медиазона» проверила данные появившегося в интернете «Списка памяти врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19», который ведется от имени коллег и родственников медиков. Согласно подсчетам издания, на 18 мая «в России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников». Всего в стране выявлено более 362 тысяч зараженных коронавирусом, скончались 3 807 человек, сообщает «Коммерсант».

В Амурской области коронавирус подтвержден у 35 медиков, сообщил Роспотребнадзор. Все проходят лечение. Однако из-за заноса вируса ограничения коснулись работы медицинских учреждений.

«В трёх медицинских учреждениях – Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, областной клинической больнице – зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19. Проводятся мероприятия по контактным медицинским работникам и пациентам», – сообщила глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.