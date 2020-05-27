Экс-глава Чувашии оспаривает в Верховном суде свою отставку

Верховный суд России 30 июня рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ президента о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщили в суде.

«Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы Республики Чувашия. Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня», – сказал собеседник агентства. Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.

Президент РФ Владимир Путин 30 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. До этого Игнатьева исключили из «Единой России». Это произошло после скандального инцидента, когда глава республики подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин, сообщает ТАСС.