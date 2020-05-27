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Выбор читателей за 26 мая

Выбор читателей за 26 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 26 мая.

В Амурской области выявлено 16 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Амурской области зарегистрировано 16 случаев, всего в регионе 401 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 113 человек выписаны с выздоровлением. Таким образом, эпидобстановка становится более напряженной.

В Благовещенске работница банка дала отпор телефонной мошеннице (аудио)

Жительнице Благовещенска удалось дать отпор мошеннице. Злоумышленница позвонила на номер амурчанки, представилась сотрудницей популярного российского банка, сообщила о списании денег и попыталась выяснить номер карты. Не попасться на уловки мошенницы благовещенке удалось благодаря тому, что она работает в банке и знает суть банковских процедур.

Полиция отреагировала на жалобы благовещенцев, живущих в домах на набережной Амура (видео)

С наступлением тепла в дежурную часть отдела полиции Благовещенска стали поступать сообщения о том, что в областном центре на набережной Амура по ночам собираются группы граждан, которые громко слушают музыку, мешая отдыхать другим людям. Подобные жалобы поступили и в редакцию Амур.инфо.

В Шимановск прибыли военные для борьбы с коронавирусом

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты выдвинулся в Шимановск для ликвидации вспышки вирусной инфекции. Военные в городе, в котором зарегистрирована вспышка коронавируса, проведут дезинфекцию.

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#Обзор #интернет #СМИ

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