Выбор читателей за 26 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 26 мая.

За последние сутки в Амурской области зарегистрировано 16 случаев, всего в регионе 401 заболевших новой коронавирусной инфекцией. 113 человек выписаны с выздоровлением. Таким образом, эпидобстановка становится более напряженной.

Жительнице Благовещенска удалось дать отпор мошеннице. Злоумышленница позвонила на номер амурчанки, представилась сотрудницей популярного российского банка, сообщила о списании денег и попыталась выяснить номер карты. Не попасться на уловки мошенницы благовещенке удалось благодаря тому, что она работает в банке и знает суть банковских процедур.

С наступлением тепла в дежурную часть отдела полиции Благовещенска стали поступать сообщения о том, что в областном центре на набережной Амура по ночам собираются группы граждан, которые громко слушают музыку, мешая отдыхать другим людям. Подобные жалобы поступили и в редакцию Амур.инфо.

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты выдвинулся в Шимановск для ликвидации вспышки вирусной инфекции. Военные в городе, в котором зарегистрирована вспышка коронавируса, проведут дезинфекцию.