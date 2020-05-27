В День города Амур.инфо и ОКЦ проведут прямой эфир с высоты птичьего полета

Благовещенск 2 июня отметит 164-й день рождения. По этому случаю в городе запланировано около 30 мероприятий. Амур.инфо станет одной из главных праздничных площадок, причем прямой эфир будет вестись практически с «седьмого неба» – с крыши Общественно-культурного центра.

Эфир будет представлять собой часовой музыкально-разговорный микс. На крыше ОКЦ разместится полноценная концертная площадка, которая выдаст «басы» на всю округу.

«Наша студия АРТ-major приготовила программу для рок-групп Suvorov, Tesla. Также мы выбрали лучших вокалистов недавнего популярного конкурса NewRockStar. Прозвучит русский, зарубежный рок, это будет такой хитовый набор, который придется всем по душе», – рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

Концертные номера будут перемежаться с поздравлениями благовещенцев – благовещенцам. Это – задача Амур.инфо.

«На крыше мы разместим инста-студию Амур.инфо, где будем неформально общаться с яркими, харизматичными, чем-то засветившимися интересными благовещенцами. Они будут заряжать всех своей энергетикой, праздничным настроением, будут пожелания городу и горожанам. Никакого монтажа, всё в прямом эфире. Виды Благовещенска, Амура и Китая – все будет на высоте в прямом и переносном смысле», – рассказала руководитель проекта Елена Морева.

Эфир стартует 2 июня в 19 часов сразу в двух аккаунтах – @okcblag и @amur.info.

Полная программа празднования Дня города – в блоге Культпросвет.