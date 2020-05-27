Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:00 0

Регионы России сами определят, будут ли выпускники надевать маски и перчатки на ЕГЭ

Регионы России сами определят, будут ли выпускники надевать маски и перчатки на ЕГЭ
Фото: zen.yandex.ru

В большинстве регионов России выпускники, вероятнее всего, будут сдавать ЕГЭ без масок. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Мы с Роспотребнадзором все рекомендации отработали, – отметил Музаев. – На вчерашний день ситуация в 44 регионах Российской федерации практически нормализовалась. И там жесткие меры снимаются. Я надеюсь, что к концу июня останутся единицы регионов с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. 27 мая пройдет всероссийское видесовещание с региональными министрами образования, и каждый регион сам будет определять — надевать ли ребенку на ЕГЭ маску и перчатки. Четыре часа провести в маске и перчатках в июле — очень сложно. Тем более что, по прогнозам, будет жаркое лето. Поэтому регион сам будет решать все по ситуации».

По словам главы ведомства, в средствах защиты будут организаторы ЕГЭ. Масками и перчатками учителей на 6 тысяч пунктов сдачи ЕГЭ обеспечат субъекты.

В 2020 году 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля — по всем учебным предметам.

Просмотров всего: 77

#коронавирус #образование #школа

распечатать


Коронавирус

Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Общество 7

Проект амурских школьников по снижению гибели урожая представят на федеральном уровне
Коронавирус 1

За сутки в России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
Коронавирус 16

В Амурской области выявлено 16 новых случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь