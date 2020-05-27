Гороскоп 27 мая: Водолеям не стоит медлить, а Близнецы приблизятся к своей мечте

Восход Солнца: 04:28

Заход Солнца: 20:25

Солнце в Близнецах.

Овен. Бытовые проблемы попытаются отвлечь Вас от важного дела, но звезды советуют изо всех сил сопротивляться. Сегодня Овнов может потянуть на авантюры, но из-за недостаточно критического анализа информации Вы ничего значительного не достигните.

Телец. Существует не только личная свобода Тельцов, но и свобода окружающих, подумайте об этом, прежде чем пытаться кому-то объяснить, как надо поступать. Если сегодня Вы решите помириться с человеком, которого обидели, все завершится отлично. Ваши извинения примут с радостью.

Близнецы. Сегодня Вы можете почувствовать напряжение в отношениях с семьей или второй половинкой. Не сидите на месте, старайтесь использовать максимум возможностей, все ваши усилия приблизят исполнение мечты.

Рак. Вам будет сложно поддерживать имидж идеального работника, особенно если на горизонте замаячит неловкая ситуация. Всем будет легче, если Вы посмеетесь над ней, вместе с другими. Есть смысл остановиться, подумать о событиях ближайших нескольких дней, работа над ошибками будет и эффектной, и эффективной.

Читайте также

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая: у Рыб появится союзник, а Дев ждет снижение активности

Лев. Сегодня Львам не смогут помешать даже экстраординарные обстоятельства, поэтому немедленно приступайте к воплощению своих планов! Дел у Вас много, из-за этого вы можете чувствовать себя несколько дезориентированным. Составьте себе список и настройтесь на то, что можете все не успеть сделать за один день, и это нормально.

Дева. День может быть наполнен активным общением, спорами и даже ссорами с близкими. Они будут требовать участия в решении индивидуальных проблем, из-за чего могут возникнуть недоразумения. Сегодня именно тот день, когда у Вас будет возможность подумать о себе и осуществить пару заветных желаний.

Весы. Вы будете там, где будут люди, свободно выражайте свои эмоции и делитесь идеями, они найдут отклик у окружающих. Вы находитесь не в самой простой ситуации, но это время будет полезным, потому что позволит понять, кто является вашим другом, а кто лишь притворяется, пытаясь достигнуть выгоды.

Скорпион. Деньгами сегодня можно распоряжаться лишь с одним ограничением, не брать и не давать в долг. Есть большой риск, что ваши действия сегодня навредят репутации, астрологи советуют поменьше общаться с людьми.

Читайте также

Над Белогорском взвилось штурмовое победное знамя (видео)

Стрелец. Если Вы наемный работник, то могут возникнуть трудности с начальством, а предпринимателям придется принять сложное решение. Гоните от себя желающих поболтать "просто так", Вам сейчас нельзя отвлекаться от важного дела.

Козерог. Сегодня Козерогам придется самостоятельно идти к цели, а помощь окружающих может только навредить. Удаленный режим работы не должен помешать Вам значительно продвинуть перспективную идею.

Водолей. Хорошее время для проявления инициативы, энтузиазм оценят и в денежном эквиваленте. Главная опасность этого дня заключается в промедлении, слишком долгие размышления лишат Водолеев даже шанса на успех.

Рыбы. Сегодня Вы можете захотеть изменить своим же привычкам, однако ничего хорошего из этого не выйдет. На работе этот месяц закончится приятными новостями, возможно, даже появится повод отпраздновать продвижение по службе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев