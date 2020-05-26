Власти Белогорска решили помочь цирку-шапито, застрявшему в городе из-за коронавируса

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение оказать помощь артистам и животным цирка-шапито, который из-за распространения коронавируса был вынужден задержаться в Белогорске. Им предоставят территорию в городском парке, а также обеспечат водой и солью, чтобы создать условия для морских млекопитающих.

Цирк попросил помощи у городских властей. Артисты прибыли в Белогорск в рамках турне по Амурской области в конце марта. В течение месяца площади для размещения цирка-шапито предоставил торговый центр.

«Поскольку продолжительность ограничений в показе представлений пока неизвестна, просим помощи в размещении на муниципальной земле, высказался руководитель цирка-шапито Андрей Бычков. – Средств, чтобы выехать, у нас нет. Осталось только на кормление животных. Время идет, необходимо возобновлять тренировки самих артистов. Однако растянуть шатер на стоянке у торгового центра мы не можем».

Глава Белогорска Станислав Мелюков отметил, что в сложной ситуации цирк с животными город не оставит. Он встретился с коллективом, выслушал и дал поручение предоставить необходимую площадь в городском парке. Дирекция муниципального учреждения обеспечит возможность подключения к электроэнергии и предоставления водопроводной воды по 25 тонн в неделю. Еженедельно будет обеспечена и тонна соли для создания благоприятных условий морским млекопитающим, которые есть в составе цирка. В составе труппы работают дрессированные морской лев и морские зайцы, или тюлени. С артистами в фурах живут обезьяны, еноты, собаки, попугаи, питон.

По поручению главы города в период нахождения цирка на муниципальной территории будет организована еженедельная откачка циркового биотуалета, а также оказано содействие во временном трудоустройстве сотрудников цирка.

«Поскольку мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, а кормить животных надо, просим оказать помощь в проведении благотворительных акций, направленных на сбор средств для нужд цирка, – добавил руководитель. – В качестве благодарности сможем организовать онлайн представления шоу-цирка на воде “Небо”. Находясь в городе, мы гарантируем надлежащее использование предоставляемой территории и ее чистоту. Периметр цирка будет полностью огорожен».

Станислав Мелюков отметил, что Белогорск будет помогать до завершения карантинных мероприятий при условии их неукоснительного исполнения. При этом, особо подчеркнул глава, никаких представлений с участием зрителей не будет до полного снятия всех ограничений, сообщает пресс-служба администрации города.