В Белогорске вновь сэкономили мазут и решили продать мазутосливной комплекс

В Белогорске провели инвентаризацию остатков твердого и жидкого топлива по итогам отопительного сезона 2019-2020 года. Выяснилось, что предприятие «Горэнерго» снова сэкономило мазут.

Снятие остатков было произведено комиссионно со складов и котельных теплоснабжающего предприятия накануне. По сравнению с прошлым отопительным сезоном экономия составила 740 тонн, что в денежном выражении составляет более 22 миллионов рублей. При том что решением главы Белогорска Станислава Мелюкова отопительный сезон был продлен на две недели. За это время предприятие потратило еще 440 тонн мазута.

Экономия топлива стала возможной в результате планомерного выполнения мероприятий по модернизации топливно-энергетического комплекса города, а также ужесточения контроля за расходованием топливных ресурсов. Сэкономленного топлива хватит на обеспечение подачи горячей воды в летний период.

Вместе с тем, специалисты отмечают, что экономия топлива за последние годы привела к тому, что появилось имущество, которое использовалось ранее в производственных целях (в частности, для разогрева мазута), но теперь оно избыточно, поскольку в настоящее время таких объемов жидкого топлива в городе нет. Так называемый мазутослив, тем не менее, содержится, затраты Горэнерго на его эксплуатации составляют около 20 миллионов рублей в год.

В целях экономии средств предприятия мазутослив будет выставлен на продажу. Заинтересованные лица смогут использовать его в работе с нефтепродуктами. В комплекс технологически и функционально связанных объектов входят задние котельной, резервуары, емкости, подъездные железнодорожные пути, а также эстакада и оборудование. Объект будет внесен в План приватизации муниципального имущества на городском Совете народных депутатов 28 мая, информирует пресс-служба администрации Белогорска.