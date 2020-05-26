Благовещенцев приглашают читать стихи о городе и рисовать любимые улицы

Благовещенцев приглашают нарисовать любимый город и рассказать о нем в стихах. Конкурс посвящен предстоящему Дню города.

В этом году все праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в дистанционном формате. Часть из них уже стартовала. С начала мая благовещенцы читают стихи об амурской столице и изображают на бумаге излюбленные места города, участвуя тем самым в конкурсах, организованных Общественно-культурным центром.

«В начале мая, после празднования Дня Победы мы запустили сразу два конкурса ко дню рождения нашего любимого города. В первом мы предложили горожанам нарисовать излюбленные виды Благовещенска. Во втором – рассказать стихотворение о родном городе. Участие в конкурсах до 3 июня могут принять все желающие», — рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова.

На сегодняшний день свое творчество продемонстрировали уже несколько десятков человек разных возрастов. Причем это не только жители амурской столицы.

«Даже художники из Хабаровска приняли участие в нашем конкурсе, они также изобразили на бумаге достопримечательности амурской столицы, а фотографиями своих работ поделились в социальных сетях, – сообщила Надежда Багрова. – Определять победителей во всех наших конкурсах будут профессионалы и общественники. Так, конкурс стихов будут оценивать творческие люди города, а художественный – педагоги художественной студии. Победители творческих состязаний обязательно получат памятные подарки».

Как пояснила директор ОКЦ, организовать такие творческие соревнования в преддверии Дня города они решили именно потому, что даже в такой сложной эпидемиологической обстановке у людей 2 июня должно быть праздничное настроение. Кроме того, это повод приобщить к празднику всех талантливых людей Благовещенска.

Чтобы стать участником конкурса стихов, необходимо записать на видео исполнение стихотворения, посвященного Благовещенску, запись не должна превышать 60 секунд. Видео необходимо опубликовать на своей инстаграм-странице с хештегом #ОКЦстихиогороде2020. Обязательное условие – указание фамилии, имени и возраста автора ролика.

Для участия в художественном конкурсе необходимо в любой технике изобразить на бумаге любимую городскую достопримечательность. Фотографии рисунков нужно также разместить в Инстаграме с хэштегом #ОКЦрисунокгорода2020, обязательно указав фамилию, имя и возраст автора, сообщает администрация Благовещенска.