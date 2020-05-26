В Приамурье собираются вывести сбор дикоросов на промышленный уровень

Амурский минсельхоз планирует на начальном этапе организовать сбор дикорастущего сырья, которое массово произрастает в регионе. Ведомство провело переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в развитии отрасли.

Министр сельского хозяйства Олег Турков сообщил, что на территории Амурской области будет создана новая обрабатывающая отрасль экономики по переработке дикорастущего сырья и реализации готовой продукции. Развитие этой сферы деятельности, по расчетам специалистов, позволит обеспечить занятость сельского населения и повысить его благосостояние.

Совместно с администрацией районов подготовлена прогнозная оценка наличия в районах дикорастущего сырья, подлежащего сбору и дальнейшей переработке. В минисельхозе изучили практику работы по сбору и переработке дикорастущего сырья в Томской области – передовом регионе России по развитию данной отрасли экономики. Для желающих развивать это направление проработан вопрос государственной поддержки на которую можно будет рассчитывать уже в 2020 году.

Как отметил Олег Турков, работа по вопросу организации сбора, переработки и реализации дикорастущего сырья в регионе была начата в январе 2020 года.

Предполагаемые инвесторы уже начали работу для обеспечения в районах массового произрастания дикорастущего сырья его организованного сбора. Для этого проведены встречи с администрациями населенных пунктов и населением Зейского, Тындинского и Селемджинского районов по вопросу организованного сбора в 2020 году сезонных дикоросов (ягод, грибов, орехов, трав).

По предложению бизнеса, заинтересованного в сборе дикоросов, министерством сельского хозяйства области внесено изменение в правила по возмещению части затрат на приобретенную сельскохозяйственную технику и оборудование, в части внесения оборудования, предназначенного для сбора и переработки дикоросов, в статус частично субсидируемого.

В настоящее время создан союз переработчиков дикоросов Амурской области «Дикоросы Амура – 2020», в который вошли 10 членов, уже занимающихся сбором и реализацией дикорастущего сырья.