Труженикам тыла в Селемджинском районе ремонтируют дома

В Селемджинском районе приводят в порядок квартиры и дома тружеников тыла. В этом году ремонт пройдёт в жилых помещениях у 5 пенсионеров. На улучшение жилищных условий районные власти потратят более 300 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета.

Ремонт жилых помещений пройдёт в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области» госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильём населения Амурской области». На выделенные средства 5 труженикам тыла, проживающим на территории Селемджинского района, заменят двери и окна, установят новую сантехнику, а также побелят стены и покрасят полы. Всего на территории района проживают 10 тружеников тыла и 8 супругов ветеранов.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Кроме этого, 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллиона рублей.

По указу президента страны Владимира Путина в апреле – мае 2020 года все категории ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты: инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, бывших несовершеннолетними узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны будет выплачено 75 тысяч рублей, ветеранам Великой Отечественной войны из числа узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто будет выплачено 50 тысяч рублей.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2 218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта.