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26мая
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сегодня, 19:34 0

В микрорайоне Благовещенска появилась новая дорожная разметка

В микрорайоне Благовещенска появилась новая дорожная разметка
Фото: yandex.ru

В месте нового выезда из микрорайона Солнечный в Благовещенске изменена дорожная разметка. Теперь транспорт может выезжать без опасений как в сторону города, так и в сторону аэропорта.

Работы по оборудованию дополнительного выезда на Игнатьевское шоссе подрядчик завершил в середине прошлой недели. После этого была изменена дорожная разметка – сделан разрыв в двойной сплошной линии в месте примыкания, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Обустройство выезда из микрорайона Солнечный сделано по просьбе благовещенцев, а вопрос об изменении дорожной разметки поднят во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте городской администрации с первым заместителем мэра Благовещенска Олегом Имамеевым.

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#городская власть #дороги #мэрия

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