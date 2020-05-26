В микрорайоне Благовещенска появилась новая дорожная разметка

В месте нового выезда из микрорайона Солнечный в Благовещенске изменена дорожная разметка. Теперь транспорт может выезжать без опасений как в сторону города, так и в сторону аэропорта.

Работы по оборудованию дополнительного выезда на Игнатьевское шоссе подрядчик завершил в середине прошлой недели. После этого была изменена дорожная разметка – сделан разрыв в двойной сплошной линии в месте примыкания, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Обустройство выезда из микрорайона Солнечный сделано по просьбе благовещенцев, а вопрос об изменении дорожной разметки поднят во время прямого эфира в инстаграм-аккаунте городской администрации с первым заместителем мэра Благовещенска Олегом Имамеевым.