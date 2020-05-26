Амурское правительство сообщило, что обеспечило жильем пострадавших от паводка

Работу по обеспечению жильем пострадавших во время ЧС амурчан обсудили на заседании правительства. Из 620 семей, которым перечислены средства на спецсчета (в 2019-2020 году), 129 купили жилье, 113 завершили ремонт.

Как сообщила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева, две семьи подобрали несоответствующее нормам жилье и сейчас ищут другое, три случая находятся на экспертизе в министерстве.

В результате чрезвычайной ситуации 2019 года, по данным, подтвержденным органами местного самоуправления, повреждено 948 жилых помещений, из которых 327 признаны утраченными и подлежащими сносу и 621 жилое помещении требует проведения капитального ремонта.

В министерство социальной защиты поступило 884 пакета документов на получение помощи. Остальные либо отказались от поддержки, либо еще готовят документы, подать их они должны до 1 июня 2020 года., сообщает сайт областного правительства.

Только в 2020 году в Минстрой РФ направлены списки на общую сумму 190,6 миллиона рублей.

«Мы этот вопрос оставляем на особом контроле. Отдельно обращаю внимание всех ответственных: у нас осталось три месяца, чтобы завершить все необходимые ремонты, – подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Главы должны внимательно следить за тем, какой объем работ выполняется в пострадавших домах и какими темпами идет работы».