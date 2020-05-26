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сегодня, 19:07 0

Амурское правительство сообщило, что обеспечило жильем пострадавших от паводка

Амурское правительство сообщило, что обеспечило жильем пострадавших от паводка
Фото: www.amurobl.ru

Работу по обеспечению жильем пострадавших во время ЧС амурчан обсудили на заседании правительства. Из 620 семей, которым перечислены средства на спецсчета (в 2019-2020 году), 129 купили жилье, 113 завершили ремонт.

Как сообщила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева, две семьи подобрали несоответствующее нормам жилье и сейчас ищут другое, три случая находятся на экспертизе в министерстве.

В результате чрезвычайной ситуации 2019 года, по данным, подтвержденным органами местного самоуправления, повреждено 948 жилых помещений, из которых 327 признаны утраченными и подлежащими сносу и 621 жилое помещении требует проведения капитального ремонта.

В министерство социальной защиты поступило 884 пакета документов на получение помощи. Остальные либо отказались от поддержки, либо еще готовят документы, подать их они должны до 1 июня 2020 года., сообщает сайт областного правительства.

Только в 2020 году в Минстрой РФ направлены списки на общую сумму 190,6 миллиона рублей.

«Мы этот вопрос оставляем на особом контроле. Отдельно обращаю внимание всех ответственных: у нас осталось три месяца, чтобы завершить все необходимые ремонты, – подчеркнул губернатор Василий Орлов. – Главы должны внимательно следить за тем, какой объем работ выполняется в пострадавших домах и какими темпами идет работы».

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#наводнение #областная власть #соцзащита

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