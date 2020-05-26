Зейский депутат сообщил о возможной акции протеста, если в одном из районов закроется почта

Депутат Зейского городского совета Виталий Черногор сообщил, что в поселке Временном собираются закрыть почтовое отделение. Этот факт, по словам народного избранника стал причиной недовольства местных жителей.

«В нашем городе в связи с закрытием почтового отделения назревает акция протеста, сообщил депутат в своем Инстаграме. – Под угрозой закрытия как «нерентабельное» оказалось почтовое отделение в поселке Временный. Данное отделение обслуживает 2 000 человек, 515 из них – пенсионеры. В данном отделении они оплачивают услуги ЖКХ, приобретают продукты питания и хозяйственные товары, ездить для этого в центр города очень неудобно, а также это несет дополнительные затраты. Это повлияет на привычный ритм жизни населения центральной части города».

Виталий Черногнор сообщил, что составил обращение на имя главы города. Также зейский депутат заявил, что рассчитывает отстоять социально значимый объект вместе с администрацией.

Амур.инфо, обратилось за комментариями в Амурское управление почтовой службы. Пресс-служба ведомства пояснила, что почтовые отделения в Зее по улице Октябрьской,15 и улице Мухина,186 продолжают работу в штатном режиме.

«На данный момент с собственниками зданий обсуждается снижение стоимости арендной платы за помещения, занимаемые почтовыми отделениями, – говорится в официальном комментарии. –Почта России предоставляет услуги юридическим и физическим лицам на всей территории области. Вопрос функционирования почтовых отделений в Зее решается во взаимодействии с администрацией города. В случае необходимости Почта России рассмотрит вопрос об изменении формата облуживания или переезде почтового отделения. Неизменными останутся: графики выплат пенсий и социальных пособий, режим работы отделений почтовой связи, периодичность доставки почтовых отправлений, перечень, объем и стоимость оказываемых услуг. По всем вопросам, связанным с обслуживанием, жители могут обратиться в службу поддержки Почты России, отправив электронное обращение на сайте pochta.ru, в мобильном приложении или по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000».